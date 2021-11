https://cz.sputniknews.com/20211115/je-to-legrace-ve-spolu-neprodlene-reagovali-na-vyrok-richterove-o-neprijatelnosti-jejich-kandidatu-16523455.html

Je to legrace? Ve Spolu neprodleně reagovali na výrok Richterové o nepřijatelnosti jejich kandidátů

První místopředsedkyně České pirátské strany Olga Richterová v podcastu Politalk prohlásila, že její strana nebude souhlasit s některými kandidáty na ministry... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

Ještě nestačily utichnout kontroverze kolem obvinění Pirátů na adresu Starostů z údajného porušování koaliční smlouvy, a první místopředsedkyně České pirátské strany Olga Richterová posílá jasné vzkazy o tom, že to nebude jednoduché ani v případě jejich spolupráce s koalicí Spolu.Nově zvolená místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Richterová totiž prohlásila, že Piráti nejsou spokojení s některými kandidáty na ministry zastupující koalici Spolu, která je tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Vadí jim totiž jejich minulost, kvůli čemuž považují tyto kandidatury za nepřijatelné.Jak uvádí média, může se jednat například o Pavla Blažka, který je kandidátem na ministra spravedlnosti či Janu Černochovou, o které se mluví jako o budoucí ministryni obrany. Na otázku o tom, zda Richterová vidí problém v tom, že poradce Černochové má vazby na společnost, která se může ucházet o armádní tendr, politička neodpověděla. Podle jejích slov se o těchto věcech bude diskutovat uvnitř strany.Občanští demokraté kritizují kádrováníProhlášení Pirátky Richterové ohledně kandidátů na ministry za koalici Spolu nezůstalo bez povšimnutí ze strany předních zástupců jednotlivých stran. Někdejší ministr průmyslu a obchodu ve vládě Petra Nečase a bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba, který nyní zastává funkci hejtmana Jihočeského kraje, se na svém twitterovém účtu vymezil vůči jednání Pirátů a naznačil, že ti změnili svou strategii po ukončení voleb.Ve svém dalším tweetu Kuba označil postup Pirátů za kádrování.Svou nespokojenost s pirátským přístupem vyjádřil i další zástupce koalice Spolu, místopředseda lidovců Jan Bartošek, který byl stejně jako Richterová zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny na její ustavující schůzi.Erik Best, politický analytik a novinář původem z USA dlouhodobě žijící v České republice, v souvislosti s měnící se rétorikou Pirátů vůči dalším antibabišovským stranám připomněl problémy, s nimiž se setkala Richterová při svém zvolení do vedení Poslanecké sněmovny. Připomeňme, že na rozdíl od dalších zvolených místopředsedů byla Richtertová zvolena až ve druhém kole, a to nehledě na to, že pětikoalice má jistou většinu v dolní komoře parlamentu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

