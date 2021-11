Laciný antikomunismus? O2 spustila kampaň „cesta ke svobodě“, kde není alternativy

https://cz.sputniknews.com/20211115/laciny-antikomunismus-o2-spustila-kampan-cesta-ke-svobode-kde-neni-alternativy-16520144.html

Telekomunikační korporace O2 spustila kampaň, ve které si každý může zopakovat průvod, který se konal 17. listopadu 1989 v Praze. Podle společnosti „svoboda... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

O2 na svých stránkách připomíná, že do sametové revoluce nebylo možné svobodně sdělit nepohodlný názor. Tlak a cenzura byly tehdy na denním pořádku. „Avšak díky odvaze těch, kdo v době totality přes nebezpečí uvěznění a perzekuce nemlčeli, žijeme dnes ve svobodné zemi,“ poukazuje společnost.Společnost dále nabízí interaktivní vzdělávací programy. Lidé se pomocí příslušné aplikace mohou blíže seznámit se životem Václava Havla, Milady Horákové a dalších obětí komunistického režimu, s okolnostmi invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 či neobyčejným osudem dívky, která zdobila minci v hodnotě 1 Kč.Dále O2 připravila virtuální průvod, který začal před 32 lety na Albertově. V interaktivní hře uživatel vždy stojí před volbou, zda se zúčastní protestní akce studentů, nebo zůstane doma, či až půjde to tuhého, demonstrace opustí. Celkem má hra 17 kroků a je zajímavé, že pokaždé, kdy si uživatel zvolí možnost, že se akce zúčastnit nechce, ho hra stejně pošle dál.„Telefonuje Ti kamarád a říká: ‚Čekám dole, dělej, tohle bude velký!‘ Tak se rozhodneš přidat. Televize počká,“ vyskočí na obrazovce, pokud uživatel zvolí možnost zůstat doma a dívat se na televizi.„Kamarád Tě vezme za rameno ‚Teď chceš jít? Snad se nebojíš?!‘ Má pravdu, zůstaneš,“ vyskočí na obrazovce nápis s obrázkem naštvaného kamaráda, když si uživatel zvolí možnost z demonstrace odejít.Chtě nechtě se tak uživatel vydává cestou, kterou mu již prošlapali vývojáři. Na konci O2 vyzvalo uživatelé, ať natočí video, jak zvoní klíči a sdíleli ho.Některým uživatelům se ale kampaň O2 příliš nelíbila a společnost obvinili z pokrytectví. Příčinou je například spolupráce s Čínou.„Konečně mě O2 rozhoupalo k tomu, abych změnila operátora. A to jsem jim už odpustila hodně,“ napsala uživatelka na Twitteru.„Vy se vykašlete na historické odkazy. Porovnejte ceny se zbytkem Evropy, mějte kvalitní podporu jak v call centrech, tak na pobočkách, celkově dejte dohromady služby a pak si dělejte promo s bojem za svobodu,“ doporučil jeden z uživatelů změnit strategii O2.„Fuj, laciný antikomunismus,“ napsal další.Jiní vyjádřili názor, že se demokracie opět vytrácí.„Bohužel ta svoboda právě spěje krok za krokem k totalitě ještě větší než před r. 1989...“ napsal uživatel na Facebooku.„Proč se vracet do minulosti, já zažívám totalitu právě teď, kecy o demokracii jsou mrtvý pojem,“ míní další.17. listopad v PrazePřipomeňme, že letos budou v Praze oslavy Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva zahájeny ve středu 17. listopadu na Albertově vzpomínkovou akcí v 9 hodin u Hlávkovy koleje. Na to naváže pietní akt v Žitné ulici.Hlavním dějištěm bude Národní třída, kde bude umístěno mnoho vzdělávacích a uměleckých instalací. V symbolický čas 17.11 hod zazní píseň Modlitba pro Martu, jež bude přenášena televizí i rozhlasem napříč celou republikou.Prahou dále projde satirický karnevalový průvod s mottem „Moc ponocných“. V Národním divadle v Praze proběhne ceremoniál Ceny paměti národa, při kterém budou oceněny osobnosti za svůj boj za svobodu a lidskou důstojnost. Letos si převezme cenu disidentka Jarmila Stibicová, politický vězeň a celoživotní skaut Jiří Lukšíček, František Vaczula vězněný za pokus o útěk přes hranice, a Lívia Herzová, která svým odhodlání zachránila v Osvětimi život mamince.Svátek zakončí Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. Zúčastní se ho desítky umělců a řečníků, kteří si letos připomenou 10 let od úmrtí Václava Havla.Na Staroměstském náměstí je na 13.30 hod naplánovaná demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii pod heslem „Cesta změny – Klíčem k demokracii jste Vy“. Na tu v 15.00 hod naváže hromadná akce hnutí Otevřeme Česko – Chcípl pes, které bude demonstrovat proti koronavirovým opatřením.Během oslav budou platit protikoronavirová opatření. Lidé musí mí po celou dobu zakryté dýchací cesty respirátorem, dodržovat rozestupy a neshlukovat se ve velkých skupinách.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

