Levice, Brusel ani Soros nás nezastaví. Orbán při svém znovuzvolení zvážil perspektivy setrvání v EU

Maďarský premiér Viktor Orbán byl znovuzvolen do čela vládnoucí strany Fidecz na jejím sjezdu v Budapešti. Během svého proslovu Orbán se vymezil proti diktátu... 15.11.2021

Na sjezdu vládnoucí strany Fidecz její současný předseda Viktor Orbán dokázal obhájit svou funkci, což znamená, že právě Orbán povede svou stranu do parlamentních voleb na začátku příštího roku. U příležitosti svého znovuzvolení Orbán vymezil klíčové priority své vlády jak na vnitřní aréně, tak i v rámci Evropské unie. Orbánova slova vůči Bruselu a jeho politice byla přitom tradičně kritická.Maďarský premiér ve svém projevu vyslovil přesvědčení, že v Bruselu existují určité skupiny, které mají za cíl vnutit jednotlivým členským zemím, včetně Maďarska, další migranty a podkopat finanční bezpečnost maďarského státu.Předseda maďarské vlády dal jasně najevo, že hodlá v následujících letech i nadále bojovat proti zesilujícímu nátlaku a diktátu ze strany unijní byrokracie. Podle jeho slov se Maďarsko při svém vstupu do Evropské unie nezavazovalo odevzdávat svá práva do Bruselu, mělo totiž jít o mírnou integraci a vzájemnou kooperaci. Orbán se dotkl i tématu možného vystoupení z Evropské unie, podle jeho slov maďarská vláda o tento krok neusiluje, chce jen zachovat svou suverenitu a zabránit pokusu Bruselu vytvořit spojené státy evropské.Stavba plotu proti migrantůmNa začátku listopadu maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že by Evropská unie měla částečně pokrýt náklady země na výstavbu plotu proti migrantům, který vede podél její hranice.Orbán hned zpočátku zdůraznil, že zatímco Maďarsko bylo v roce 2015 tvrdě kritizováno za své metody boje proti přílivu migrantů, mnoho evropských států ho od té doby následovalo a postavilo podél svých hranic ploty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

