Litevský prezident prohlásil, že migranti přijíždějí do Běloruska přes Moskvu

Litevský prezident Gitanas Nausėda na tiskové konferenci uspořádané po pondělním jednání s pobaltskými partnery prohlásil, že za situaci s migrační krizí na... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

„Nejnovější události nutí k přesvědčení, že Rusko je tím či oním způsobem spojeno s touto krizí, o tom vypovídá mnohé. Zaprvé... migranti přijíždějí přes Moskvu,“ řekl Nauseda.Dotyčný tak tvrdí, že ruská metropole přijímá migranty, kteří pak míří do Minsku.Šéf letecké společnosti Belavia popřel prohlášení NausedyGenerální ředitel běloruské letecké společnosti Belavia Igor Čerginec uvedl, že prohlášení o tom, že se doprava nelegálních migrantů do Minsku uskutečňuje linkami jeho společnosti přes Moskvu, neodpovídá skutečnosti.Komentář mluvčího EK Oficiální mluvčí Evropské komise Stefan de Keersmaker v komentáři pro Sputnik uvedl, že EU nikdy neukazovala na ruský Aeroflot v souvislosti s migračním problémem na hranicích EU a Běloruska. Už dříve na briefingu v Bruselu de Keersmaker sdělil, že EU je v kontaktu s řadou leteckých společností, které podle unie mohly přepravovat nelegální migranty. Ruští dopravci ovšem mezi nimi nejsou, zdůraznil mluvčí. Odmítl přitom komentovat možné sankční seznamy. „Pokud jde o sankce, nikdy veřejně nekomentujeme případné či pokračující diskuse ohledně konkrétních seznamů,“ připomněl mluvčí EK. Připomeňme, že šéfové ministerstev zahraničí EU na zasedání v Bruselu v pondělí schválili kritéria pro zavedení sankcí proti těm, kteří přispívají k ilegální migraci z Běloruska do EU. Jak již dříve vysvětlil šéf evropské diplomacie Josep Borrell, tyto sankce by se mohly týkat aerolinek nebo cestovních agentur.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

