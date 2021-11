https://cz.sputniknews.com/20211115/lukasenko-projednal-s-putinem-aktivity-usa-a-nato-v-cernem-mori-16516742.html

Lukašenko projednal s Putinem aktivity USA a NATO v Černém moři

Lukašenko projednal s Putinem aktivity USA a NATO v Černém moři

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko sdělil, že v neděli projednal se svým ruským kolegou Vladimirem Putinem, jak se „hnusně“ chovají Američané a členské... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

svět

nato

rusko

bělorusko

vojenská cvičení

černé moře

„Podívejte se, co se děje v Černém moři. Včera jsme o tom dlouho mluvili s ruským prezidentem. Američané a natovci se hnusně chovají v Černém moři. Záměrně vyhrocují situaci. Ale nejsme přece děti, abychom nečinně přihlíželi jejich nepochopitelným úkonům,“ cituje Lukašenka v pondělí agentura Belta.Předtím byla uveřejněna zpráva, že vlajková loď Šesté flotily USA Mount Whitney opouští Černé moře. Na palubě má členy štábu Šesté flotily, členy velení námořních útočných sil a sil na podporu NATO. Loď Mount Whitney vplula do Černého moře přede dvěma týdny. Zavítala do Batumi, pak se zúčastnila cvičení PASSEX. Spolu s loděmi Turecka, Rumunska a Ukrajiny nacvičila spolupráci v mnohonárodní taktické skupině podle standardů NATO. Manévry sledovaly síly a prostředky ruského Černomořského loďstva.Dnes vykonalo hlídkové protilodní letadlo amerického vojenského námořnictva let nad Černým mořem v blízkosti hranic Krymu. Informoval o tom portál Planeradar.ru. Kvůli přiblížení hlídkového letounu v okolí Sevastopolu byly uvedeny do pohotovosti systémy radioelektronického boje.Ruské ministerstvo obrany označilo za skutečný cíl cvičení seznámení se s předpokládaným bojištěm, zejména s ukrajinským územím, pro případ přípravy Kyjevem silového překonání konfliktu v Donbasu. Ministerstvo zahraničních věcí RF zhodnotilo aktivity USA a NATO jako další pokus otestování síly Ruska a varovalo, že je to „hra s ohněm“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zprávy

