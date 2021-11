https://cz.sputniknews.com/20211115/migranti-opustili-zivelny-tabor-u-belorusko-polske-hranice-16517572.html

Migranti dorazili na kontrolní stanoviště. Připravují se k útoku, tvrdí polské ministerstvo vnitra

Migranti opustili svůj tábor na hranici mezi Běloruskem a Polskem, informuje Sputnik Bělarus. 15.11.2021, Sputnik Česká republika

„Velký zástup běženců se vydal k hraničnímu přechodu Bruzgi. Doprovázejí je běloruští pohraničníci,“ informuje agentura na Telegramu.Lidé se hromadí na hraničním přechodu, Bělorusové zajišťují jejich bezpečnost jak v táboře, tak při odchodu, prohlásili v pohraničním výboru republiky.Migrační krizeV létě se na hranici mezi Běloruskem a Polskem a také s pobaltskými státy zvýšil proud běženců z blízkovýchodních a afrických zemí, kteří se pokoušeli dostat do západní Evropy.Situace se vyhrotila 8. listopadu, když se před hraničním ostnatým drátem sešlo několik tisíc lidí. Podnikli několik pokusů o proniknutí, avšak Poláci použili slzný plyn a zadrželi většinu těch, komu se podařilo překročit hranici. Běženci se pak utábořili v lese.Západ uvalil odpovědnost za to na Minsk, ale tam všechna obvinění vyvracejí. Lukašenko upozornil, že země nedokáže dál zadržovat příliv lidí, neboť kvůli sankcím na to nemá „ani peníze, ani síly.“

