Ministerstvo zahraničí SRN podpořilo myšlenku návratu nelegálních přistěhovalců do jejich vlasti

Německý ministr zahraničí Heiko Maas se nechal slyšet, že bude prosazovat návrat migrantů, kteří se nacházejí na bělorusko-polské hranici, do zemí původu. 15.11.2021, Sputnik Česká republika

Heiko Mass se dnes vyslovil k otázce, zda hodlá vyzvat k přijetí migrantů v případě zastavení jejich proudění do Běloruska.V takovém případě však musí „země původu odvést svůj díl práce“.Na doplňující otázku, zda je možné poslat migranty domů, pokud by požádali o azyl, Maas poznamenal, že neví, „zda mají právo na azyl“. Upozornil přitom na skutečnost, že lidé do Běloruska dorazili „na průkaz“.Situace na hranicích a migrační krizePřipomeňme, že v létě na hranici Běloruska a Polska, a také Běloruska a pobaltských zemí, značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor. Polské bezpečnostní síly následně zmařily několik pokusů o překročení hranice, a dokonce muselypoužit slzný plyn. Běloruští pohraničníci uvedli, že tito lidé byli do republiky násilně vyhoštěni z přilehlých zemí.V reakci na dění Varšava shromáždila na polsko-běloruské hranici asi 15 000 vojáků, tanků, systémů protivzdušné obrany a dalších těžkých zbraní. Také Velká Británie na místo vyslala vojenské síly, aby posílila bariéry.Muluseu Mamo, zástupce Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Bělorusku, který tento týden tábor navštívil, řekl, že situace s uprchlíky na bělorusko-polské hranici je katastrofální.Západ z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně, Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Stejně tak uvádí, že Polsko násilně vyhání migranty na vlastní území.Tamní prezident AlexandrLukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Připomeňme, že kromě Polska hlásí nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích také Litva a Lotyšsko. I tyto státy viní Minsk z vytvoření migrační krize.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

