Mňam! 3 jednoduché recepty na karbanátky, které si oblíbí i děti

Mňam! 3 jednoduché recepty na karbanátky, které si oblíbí i děti

Recept na perfektní bramborovou kaši jsme vám již dali. K ní jsou však zapotřebí karbanátky – a ty také máme. S bylinkami, sýrem, dokonce i s majonézou.

2021-11-15

2021-11-15T07:31+0100

2021-11-15T07:31+0100

zdraví

maso

jídlo

recept

tipy

V ideálním světě, kde máte spoustu času, energie a nadšení na přípravu večeře, se kotlety nedělají z hotového mletého masa. Jsou samozřejmě připravovány z pořádného kusu masa, které je pečlivě vybráno na farmářském trhu a poté dvakrát projde mlýnkem na maso. To je však neslučitelné s naším životním rytmem.Pokud na to nemáte sílu ani čas, nic si nevyčítejte. Stačí koupit dobré mleté maso na důvěryhodném místě. A naše recepty vám pomohou udělat božské jídlo z polotovaru.1. Kuřecí karbanátkyHlavní předností mletého kuřecího masa je to, že se z něj připraví kotlety mnohem rychleji než z vepřového nebo hovězího. A ještě je tento recept darem z nebes pro ty, kteří neradi vytvářejí kotlety ručně.Ingredience:Postup:Takové karbanátky můžeme také vložit do zapékací mísy, přelít rajčatovou omáčkou nebo rajským protlakem zředěným horkou vodou s kořením a dusit 15-20 minut.2. Karbanátky z krůtího masa s bylinkamiCelý proces přípravy krůtích kotlet s bylinkami netrvá déle než půl hodiny. A snědeny budou ještě rychleji. Takže nechoďte daleko od sporáku, protože budete muset smažit druhou porci.Ingredience:Postup:3. Domácí karbanátky s majonézouMůžeme použít i domácí majonézu, protože její příprava netrvá tak dlouho (potřebujeme k tomu žloutky, hořčici, olivový olej, sůl a cukr).K čemu je dobrá majonéza v karbanátkách? Není to sice ten nejzdravější produkt, ale dodává jim neuvěřitelnou měkkost a jemnost, a přitom jí není potřeba tolik.Domácí karbanátky s majonézou můžeme dělat jak z vepřového, tak z mletého hovězího masa, ale když obojí smícháte, bude chuť zajímavější a kotlety nebudou tak tuhé jako ze samotného hovězího, nebo tak tučné jako ze samotného vepřového.Ingredience:Postup:Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

