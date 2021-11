https://cz.sputniknews.com/20211115/na-ukrajine-nasli-nahradu-za-rusky-plyn-16516896.html

Na Ukrajině našli náhradu za ruský plyn

Na Ukrajině našli náhradu za ruský plyn

Ukrajina může v případě nedostatku plynu v topné sezóně nakoupit palivo na Slovensku, řekl v pořadu televize 1+1 náměstek ministra energetiky této země Maxim... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

„Dnes máme v nádržích dost zemního plynu. Chci také zdůraznit, že dokonce i v případě jeho nedostatku máme možnost jeho dovozu,“ řekl.Náměstek ministra vysvětlil, že dovážet palivo mohou ze Slovenska. Také tvrdil, že ukrajinský Naftogaz má dost prostředků a zamluvených kapacit plynovodů na nákup plynu.Dodal, že prognózovaná cena plynu, který může Ukrajina koupit koncem zimy, činí asi 26 tisíc hřiven (přibližně tisíc dolarů) za tisíc kubíků.Ukrajinský premiér Denis Šmyhal předtím prohlásil, že projednal se svým slovenským kolegou Eduardem Hegerem možnost zvýšení dodávek plynu na Ukrajinu. Od konce roku 2015 nekupuje Kyjev od Ruska plyn přímo, nýbrž podle takzvaného virtuálního reverse, což je ale dražší než přímé dodávky. Ukrajinská vláda nicméně prohlásila, že by import paliva bezprostředně z Ruska ohrozil státní suverenitu.Ke konci října činily zásoby zemního plynu v ukrajinských podzemních nádržích asi 18,5 miliard kubíků, což je víc než o třetinu méně než loni. Přitom již 9. listopadu bylo zaznamenáno snížení zásob na 17,6 miliardy.Vstup Ukrajiny do EUVýznamná událost se odehrála během konference OSN o změně klimatu COP26, kde se setkali Zuzana Čaputová a Volodymyr Zelenskyj. Slovensko se pak stalo po Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku pátou zemí, která se připojila k Deklaraci o uznání evropské perspektivy Ukrajiny.Politolog Michail Pogrebinskij, ředitel kyjevského Institutu pro politická studia a konfliktologii, však v rozhovoru pro Sputnik tvrdí, že vstup Ukrajiny do EU je zatím vyloučen. „Ano, Zelenskyj se chystá se všemi, s kým to půjde, dohodnout se na podepsání Deklarace. Se Slovenskem se to podařilo. Jde však o to, že Slovensko v rámci EU o ničem nerozhoduje, stejně jako Pobaltí a Poláci, kteří již tento dokument podepsali. Vstup Ukrajiny do EU je podle předních evropských zemí vyloučen nejen v blízkém, ale i ve střednědobém horizontu. Brusel je již vyčerpaný tíhou problémů, které přineslo přijetí Polska a Maďarska do unie. A Bulharsko a Rumunsko s jejich extrémně vysokou mírou korupce! Prohlubuje se rozdíl v příjmech na hlavu, v průměrné životní úrovni v zemích staré Evropy a relativně vzato i ve „východní Evropě“, roste zatížení rozpočtu EU. Kdo bude chtít tuto propast ještě více prohlubovat díky naší chudé Ukrajině? Zkrátka, vnímám podepsání Deklarace o evropské integraci jako takovou hru našeho prezidenta, náhodného člověka, který se vůlí osudu ocitl na Olympu moci,“ uvedl Pogrebinskij.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

