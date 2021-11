https://cz.sputniknews.com/20211115/nikomu-nebude-do-zpevu-landa-popichuje-vojtecha-zlatym-spendlikem-16522571.html

Nikomu nebude do zpěvu. Landa popichuje Vojtěcha zlatým špendlíkem

Vojtěch proti Landovi. To není název koncertního turné populárního zpěváka a mnohem méně oblíbeného ministra zdravotnictví. Jde o partyzánskou akci, kterou... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

To je přesně ta situace, kdy člověk neví, kdo to přehání víc. Stát nebo aktivisté, kteří se státu mstí za únavná proticovidová opatření. Výsledek je takový, že prostý občan strádá tak jako tak.O co jde? Ministerstvo zdravotnictví podává trestní oznámení na iniciativu Zlatý špendlík zpěváka Daniela Landy. A teď se podržte. Landa je podezřelý ze sabotáže! Za to je nejnižší sazba osm let vězení.Proč taková přísnost? Iniciativa vyzvala k zahlcení krajských hygienických stanic žádostmi o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ministr Adam Vojtěch na Twitteru sdělil, že takových žádostí dorazilo na hygienické stanice po Landově výzvě nejméně 10 tisíc.Iniciativa Zlatý špendlík ve výzvě nazvané „Zahlťme neprodleně hygieny“ označila vládní opatření, která mají zpomalit nynější rychlý nárůst počtů nakažených, hospitalizovaných a zemřelých na covid-19, za protiústavní. „Prosíme tedy každého z vás, aby se klidně i opakovaně dotazoval KHS na aktuálně probíhající kontroly. Práce hygienických stanic na přípravě odpovědí pro vás bude pro naše občany jistě užitečnější než nesmyslná šikana živnostníků, poskytovatelů služeb a jejich zákazníků,“ píše iniciativa. Následně uvádí na webu podrobný popis, jak žádost o informace podat. Landa již v minulosti kritizoval opatření státu proti epidemii.Landovu akci zkritizovaly zdravotnické odbory. „Útočit na přepracované zaměstnance hygienické služby je odporné a ohrožuje to nejen fungování hygienické služby, která je nezastupitelným orgánem ochrany veřejného zdraví, ale i zdraví a životy občanů,“ uvedl ve čtvrtek v tiskové zprávě Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.Problém je ale v tom, že se Česko blíží k rakouské verzi uzávěry. Lockdown může postihnout neočkované. A iniciativa Daniela Landy může přidat na obrátkách. Pokud zatím jde jen o problém s trasováním, tak Landa může rozpoutat horký společenský konflikt. A nikomu do zpěvu nebude.O sporném Zlatém špendlíku hovořil Sputnik s poslancem za SPD a lékařem Vladimírem Zlínským.„Je mi hygieniků líto, protože musí plnit povinnosti, které vyžaduje vláda, a nic jiného jim tedy nezbývá, než nějakým způsobem uspokojit požadavky, které jsou na ně z tohoto důvodu kladeny. Určitě se mezi nimi najdou ‚jezuité‘, ale i rozumní lidé, kteří ke kontrolám přistupují lidsky.Tato akce ukazuje trochu bezzubost protivakcinačního hnutí, které je roztříštěno na mnoho skupin a frakcí, které se nemohou sjednotit na jednotném postupu, který by vládu zabolel natolik, aby ustoupila od postupného utahování šroubů opatření, která jsou zaměřena proti odmítačům očkování proti covidu-19. Každým naočkovaným občanem dochází k ukusování z krajíce počtu odmítačů a k jejich postupnému oslabování. Což může vést až k tomu, že většina společnosti nakonec bude volat po násilném přeočkování těchto občanů,“ říká politik.Opravdu se hygienické stanice dopouštějí šikany, když trasují a kontrolují živnostníky? Je za současné situace jiná možnost?„Jednoznačně je opatření šikanou živnostníků i neočkovaných, které má přimět k podstoupení vakcinace, jiný význam nemohu identifikovat. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit, kdo opatření nařídil a že hygienické stanice jsou pouze vykonavateli těchto nařízení. A přitom je jednoznačné, že očkovaní určitě nejsou bezinfekční. Kdo tvrdí opak, lže jako když tiskne a uznáváním bezinfekčnosti těmto osobám podporuje šíření infekční choroby. Ale jelikož to dělají všichni v Evropě a případně i většina ve světě, tak jsou pevní v kramflecích. Na těchto nehorázných lžích je vidět totální bezradnost elit, jakým způsobem se vypořádat s pandemií. Naše vláda mazaně čeká, co který stát v Evropě zavede za restrikce proti neočkovaným, vyhodnotí reakci obyvatelstva tohoto státu a potom to zavede nebo se chystá to zavést i u nás doma.Je to mimořádně podlá metoda, jako když salámku ukrajuje. Kde to asi skončí, jsem uvedl v předchozí odpovědi. Zajímavé je, že pokud uvádějí odmítači oprávněné obavy z dlouhodobých následků těchto vakcín, tak je jim řečeno, že musí věřit autoritám, ne vlastnímu rozumu a úsudku. Někdy mám pocit, že se vracíme do středověku, kde byl možný jenom jeden výklad náboženství a jiný výklad představoval herezi a kacířství, což byl nejtěžší zločin trestaný upálením.Z mého pohledu další možností, jak přesvědčit obyvatele ČR k vakcinaci, by byla česká vakcína proti covidu-19 postavená na starém ověřeném principu umrtveného viru nebo antigenní vakcína. Bohužel vývoj české vakcíny byl ‚nepochopitelně‘ zastaven a tím nám tato vakcína nyní chybí. Česká vakcína by určitě měla mezi odmítači velký příznivý ohlas, o tom nepochybuji. Ptám se, kde jsou slibované antigenní vakcíny od firem Sanofi a Novavax a vakcína Valneva, která má být založena na principu umrtveného viru,“ upozorňuje pan Zlínský.Neobáváte se, že společnost se bude čím dál tím aktivněji bránit proticovidovým opatřením?„Já se spíše obávám, že se občané nebudou dostatečně efektivně a razantně v rámci zákona bránit proti těmto diskriminačním opatřením. Tito odmítači jsou zastoupeni v různých politických stranách, které mají zcela rozdílný zbývající politický program a mohu ze své zkušenosti politika hnutí SPD říci, že na mou nabídku na rozhovor na toto téma zareaguje pozitivně cca každá 10. osoba. Nálepkování extremismem v tomto případě výborně zabírá. Já mohu za sebe říci, že nátlaku v žádném případě neustoupím a jediná možnost, jak mě naočkovat genetickou vakcínou, bude pouze hrubé násilí, které eliminuje moji schopnost se bránit.Zároveň všem podobně uvažujícím politikům a odborníkům nabízím úzkou spolupráci na poli boje proti této do očí bijící diskriminaci. Bez kooperace a jednoty podlehneme jako Svatoplukovi synové a budeme opakovaně očkováni dalšími vakcínami, které již ve mně jako v lékaři budí děs i hrůzu, protože do nás chtějí vpravit mRNA, která se bude sama replikovat, tedy množit v našich buňkách jako vir. Kde toto skončí, neodvažuji se předpovědět, ani pokud vezmu v úvahu nejčernější scénáře dalšího vývoje,“ říká poslanec za SPD Vladimír Zlínský.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

