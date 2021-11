https://cz.sputniknews.com/20211115/ods-navrhla-volbu-narodniho-ptaka-sjednoti-tim-obcany-nebo-je-nastve-16521745.html

ODS navrhla volbu národního ptáka. Sjednotí tím občany nebo je naštve?

Jedním z bodů programu nové vlády je volba národního ptáka. Co s sebou tato myšlenka historicky nese? A pomůže nyní sjednotit rozdělenou společnost? Nápad a... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

Samotný pojem „národní pták“ byl definován během 12. konference Mezinárodní rady pro ochranu ptactva v roce 1960 v japonském Tokiu. Nyní kolem 110 států po celém světě má své národní ptáky, a to jak ty oficiální, tak i neoficiální.Tradici ve využití orlice jako státního symbolu mají státy Evropy kvůli společným kořenům Římské říše, jak připomněl předseda hnutí Moravané Ctirad Musil ve svém komentáři. Dravec je ale oblíben i v dalších zemích, které orli odlišovali barvou a tvarováním.„Kromě obvyklé vlajky, znaku a hymny mívají země, státy a národy ještě další oficiální i neoficiální symboly nejrůznějšího původu. Rozhodně není žádné pravidlo, že to musí být zrovna pták. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku se už od vrcholného středověku používal jako státní znak orel (orlice). Je to tradiční symbol ve většině evropských zemí, které odvozují svou státnost od starověkého Říma a navazují na pozdější Byzantskou říši, nebo Svatou říši římskou. Proto má orla ve znaku Německo, Rakousko, Morava, Slezsko, Rusko a další země,“ vysvětlil Musil.Zejména na Slovensku je státním ptákem zlatý orel. Na státním znaku Rakouska je černá orlice, která je zároveň označována za národní zvíře. Národním rakouským ptákem je přitom vlaštovka obecná. V Německu je orel také zobrazován pouze na státním znaku. Pojem „národní pták“ či „národní zvíře“ zde neexistuje. Zvířata se objevují pouze na erbech jednotlivých spolkových zemí. V Maďarsku je státním symbolem mytologický tvor turul, který se podobá altajskému loveckému sokolovi nebo rarohu velkému.Orlice se poprvé objevila na pečeti s Přemyslem Otakarem I. v roce 1192. Na zobrazení panovník drží štít se svatováclavskou orlicí, která do roku 1253 zůstávala symbolem českého krále. Dle Hrúnkové a Krajínka se celé 13. století lev a orlic využívali současně jako státní znaky. Význam orlice a její využití se měnilo dle historických událostí. Významnou etapou pro heraldiku bylo založení první Československé republiky v roce 1918, následně v roce 1939 vznikl velký státní znak a čtvrcený štít s českým lvem a moravskou orlicí a malý státní znak se zobrazením bílého lva na červeném štítu.Originální programový bodTéma volby národního ptáka zaznělo ve volebním programu koalice Spolu (ODS, lidovci a TOP 09) již na jaře. Dle plánu by nový symbol České republiky měli vybrat její občané na základě ankety ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a základními školami. Pokud má ODS dle iniciátora tohoto programního bodu europoslance Alexandra Vondry zaujmout lidi, potřebuje několik srozumitelných vlajkových záměrů. „Lid si žádá zábavu,“ dodal politik v minulém roce.Podle Musila je však načasování tohoto záměru nevhodné. „Domnívám se, že Vondrův nápad volby národního ptáka je jen snaha odvést pozornost lidí od vážných celospolečenských problémů,“ vysvětlil Musil.Shodný názor vyjádřil i sociolog a vysokoškolský profesor Jan Keller: „Dalo by se také zauvažovat, jakými problémy žije europoslanec v době, kdy Evropská unie prochází vážnou energetickou krizí, sílí v ní čtvrtá vlna covidu a znovu doutná migrační problém. Avšak to, že si tuto věc dala připravovaná vláda do svého prohlášení a zařadila do svého programu, dává celé recesi spíše smutný rozměr.“Pozastavil se také nad formulací europoslance se skeptickým konstatováním o názoru politika na běžné občany. Podle Kellera je mimo jiné nástrahou i vytvoření nových ministerských postů za rostoucího státního dluhu a výběr šéfů ministerstev novou vládní koalicí.„Samotný Vondrův výrok „Lid si žádá zábavu“, naznačuje, jak se lidé, kteří se právě dostali k moci, dívají na své spoluobčany, včetně těch, kteří je volili. Osobně se domnívám, že v současné době mají lidé zábavy dost. Stačí jim sledovat, jak „úsporná vláda“ vytváří nová a zbytečná ministerstva, jak si nekompetentní osoby vybírají mezi vrcholnými úřady, které chtějí zastávat, jaká figurka je navrhována na ministra zahraničních věcí, jak se naopak všichni vyhýbají ministerstvu zdravotnictví, i když předtím měla bývalá opozice plnou pusu slibů, jak zatočí s covidem. Mám z toho všeho dojem, že ve vládě vznikla potřeba hledat jakéhokoliv ptáka, který odvede pozornost od problémů, jež se lidí týkají a jež je doopravdy zajímají,“ domnívá se sociolog.Bude z toho symbol sjednocení společnosti?I když za současné doby se tento bod koaličního programu nejeví být prvořadým, ptali jsme se, zda se volba národního ptáka může stát jedním ze sjednocujících prvků pro českou společnost. Postoj Ctirada Musila byl ale kritický, kdežto Keller vyjádřil jistou naději na možnost najít kompromisní variantu. „Sjednocujícím prvkem ve společnosti tato kampaň určitě nebude. Naopak to podnítí odpůrce současného státního režimu k volbě nesmyslných variant,“ vysvětlil politik.Keller se na problematiku rozdělení společností podíval ze společenského úhlu pohledu. Uvedl, že rozdělení společností je příznačné nejenom pro Českou republiku. Vysvětlil i důvody, které k tomu vedou.„Už řadu let se konstatuje, že česká společnost je vážně rozdělená. Projevuje se to při každých volbách, ty poslední nebyly výjimkou. Protože podobně rozdělené jsou i jiné země euroamerického okruhu, vznikla v cizině řada studií, které se to snaží vysvětlit. Jedním z nabízených vysvětlení je, že proces globalizace vytváří ostrý předěl mezi těmi, kdo z něho dokáží těžit a kdo na něj doplácejí. Zjednodušeně řečeno: ti, kdo jsou mobilní, mají možnost profitovat na úkor těch, kdo zůstávají z nejrůznějších důvodů vázáni na teritorium. Jiné rozbory zase zdůrazňují narůstající rozpor mezi metropolemi a zbytkem teritoria národního státu. Opět zjednodušeně řečeno: metropole se snaží odtrhnout od zbytku společnosti, kterou považují za zaostalou periférii, a profitovat z výhod, které jim globalizace dává,“ uvedl.Na závěr Jan Keller dodal, že se na tento jev lze dívat i z pohledu rozporu mezi podporovateli liberálních a tradičních hodnot: „Jiné studie zase sledují, jak se tento rozpor projevuje v přesunu politiky od sporů mezi pravicí a levicí ke sporům mezi tzv. progresisty a konzervativci. Nepodezírám nikoho z připravované vlády, že by o podobných studiích věděl, anebo se jimi dokonce vážněji zabýval. Pak ovšem nové politické elitě nezbývá než věřit, že se společnost sjednotí při hledání jakéhosi konsensuálního ptáka.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

