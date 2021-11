https://cz.sputniknews.com/20211115/skonci-slovensky-pandemicky-zakon-pred-ustavnim-soudem-fico-posila-jasny-vzkaz-16525879.html

Skončí slovenský pandemický zákon před ústavním soudem? Fico posílá jasný vzkaz

Předseda slovenské opoziční strany Směr-SD Robert Fico chce skoncovat s dělením společnosti na očkované a neočkované. Novelu, která zpřísňuje podmínky pro... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

Ve středu slovenská vláda schválila novelu pandemického zákona a parlament ji v pátek schválil. V pondělí ji už podepsala prezidentka Zuzana Čaputová.Opoziční Směr novelu důsledně odmítá a jeho předseda Robert Fico, který ji označil za „slepenec zákonů“, nevylučuje, že se obrátí na ústavní soud.Podle novely bude muset zaměstnanec nově doložit, že je očkovaný, anebo poskytnout negativní výsledek testu či potvrzení, že koronavirovou nemoc již prodělal. Podle nových nařízení bude stejný postup platit i při vstupu do provozů či na hromadné akce, pakliže občan odmítne prokázat svou totožnost, může mu být vstup zakázán.Zaměstnanci si mohou test uhradit sami nebo jim ho má zajistit zaměstnavatel. V případě, že pracovník odmítne testování, zaměstnavatel bude mít možnost považovat to za překážku pro výkon pracovních povinností. V této situaci zaměstnanec nebude mít nárok na mzdu. Opatření přitom umožňuje oběma stranám najít jiné řešení, jako je například čerpání dovolené či částečná náhrada mzdy.Policisté navíc budou mít právo na kontrolu potvrzení očkování, negativního testu nebo potvrzení o prodělané nemoci.Nová nařízení umožňují během krizové situace uzavření provozů, a to v případě onemocnění nebo porušení opatření. Uzavřít provoz v případě porušení nařízení bude možné na dobu jednoho měsíce.Kvůli protikoronavirovým opatřením se v Bratislavě budou na státní svátek 17. listopadu pořádat demonstrace. Jednu organizuje nacionalistická strana Republika a další akci avizovala strana Směr-SD.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

