Slováci řeší další přešlap Matoviče. Vizuál k reformě si očividně půjčil od někoho jiného

Slováci řeší další přešlap Matoviče. Vizuál k reformě si očividně půjčil od někoho jiného

Bývalý slovenský premiér a současný ministr financí Igor Matovič (OĽaNO) má za sebou nejspíše další přešlap. Ten se tentokrát týká vizuálu daňově-odvodové... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

Není to tak dávno, co se Matovič „proslavil“ tím, že diplomovou práci za něj prý psala kamarádka na dovolené, zatímco on se věnoval něčemu jinému. A politik se zřejmě neponaučil. Včera byl totiž veřejnosti představen vizuál daňově-odvodové reformy, na němž si lidé mohli prohlédnout i velký plakát, na němž se nacházely malé děti a za nimi stíny osobností. Právě na stíny za sebou děti pohlížely jako na svoji talentovanou budoucnost, kterou jim zřejmě má zaručit představená reforma. Nicméně, něco podobného tu už ale kdysi bylo…Na skutečnost, že se nejedná o autorský nápad Igora Matoviče, začaly okamžitě upozorňovat jedinci na sociální síti. Prý to už někde viděli. Záhy si někteří vzpomněli, kde. Jelikož Matovič nemá v oblasti plagiátorství zrovna růžovou pověst, vzbudil ve společnosti pochybnosti o původu nápadu na vizuál a zřejmě mu to budou mnozí vytýkat.Vzpomněla si přitom, že podobný už viděla na jednom projektu: „A pak tu máme ministra, který neumí ani napsat diplomku, a ani vymyslet či někomu zadat, aby vymyslel vizuál své velké listopadové revoluce, a tak se kolemjdoucky nabídne.“Za zmínku však stojí, že se pod příspěvkem hned rozjela další diskuse o původu fotografie a ukazálo se, že ani druhý zmiňovaný příklad není originálem. Fotografie je totiž použita z jedné z populárních fotobank na internetu a jejím autorem na tomto webu je Volodymyr Melnyk. Matovičův resort se tak zřejmě jen inspiroval nápadem z tohoto vizuálu.Pokud jde ale o daný Matovičům projekt, slovenský minister financí byl na něj očividně až tak hrdý, že se rozhodl i místnost, kde probíhala tiskovka, vizuálně proměnit ve styl kampaně „daňové revoluce“, a dokonce ho technici aplikovali i na místní internetovou wifi síť. Matovič navíc vystoupil před kamerami, bez roušky, a s velkou pompézností představoval první část reformy. Posluchače ale přitom ujistil, že je dvakrát naočkovaný a má prý čerstvý negativní test.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

