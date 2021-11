https://cz.sputniknews.com/20211115/usa-predpovedely-globalni-krizi-kvuli-zpomaleni-ekonomiky-clr-16522318.html

USA předpověděly globální krizi kvůli zpomalení ekonomiky ČLR

USA předpověděly globální krizi kvůli zpomalení ekonomiky ČLR

Na pozadí pokračující realitní krize v Číně, která vedla k zadlužení developera Evergrande, americká vláda sleduje situaci v obavě, že důsledky dluhové krize v... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

„Nemovitosti jsou důležitým sektorem čínské ekonomiky, tvoří asi 30 % poptávky... Zpomalení čínského hospodářského růstu bude mít globální důsledky,“ cituje Yellenovou Business Insider.Evergrande je na pokraji platební neschopnosti s dluhem více než 300 miliard USD. Společnosti se podařilo včas zaplatit několik kupónů po jejich splatnosti a odvrátit tak platební neschopnost, která by mohla přivést zbývající část stavebního sektoru k rozsáhlé krizi, a to možná nejen v Číně.Následkem toho, že je Evergrande na pokraji platební neschopnosti, hongkongské akcie klesly v září na minimum z roku 2021. Ceny akcií v pevninské Číně se také snížily. Investoři začali prodávat akcie společností na realitním trhu kvůli obavám z otřesů v ekonomice ČLR v souvislosti s problémy developera. Následkem dluhů společnosti klesly její akcie o 8,5 % – na nejmenší hodnotu za 10 let.Banka Goldman Sachs upozornila, že developerská krize může znamenat riziko pro celý čínský realitní sektor. S ní souhlasil Alexandr Gabujev, vedoucí programu Rusko v Asii a Tichomoří v Carnegie Moscow Center, který v říjnu novinám Izvestija řekl, že pokud se krize bude rozrůstat, může se situace dotknout i developerů s dobrou bilancí, pokud bude trh stagnovat.Gabujev tehdy zdůraznil, že vliv na trhy závisí na scénáři bankrotu a rozsahu problémů ve stavebnictví. Pokud bude scénář zvládnutelný, dojde ke krátkému dopadu na trhy kovů. Podle jeho názoru by čínský růst mohl ztratit až 1 %, což „se odrazí i na světovém tempu, ale ne kriticky“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

