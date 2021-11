https://cz.sputniknews.com/20211115/v-half-life-2-se-objevil-putin-na-koni-a-s-puskou-video-16516973.html

V Half-Life 2 se objevil Putin na koni a s puškou. Video

V Half-Life 2 se objevil Putin na koni a s puškou. Video

Ruský prezident Vladimir Putin se stal hlavním hrdinou populární videohry Half-Life 2. Toto video, na kterém se prezident koupe v řece, střílí z pušky a loví... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

Do krátkého videa na motivy hry zařadili autoři všechny populární záběry s ruským prezidentem, včetně jízdy na koni (pozn. Lenty.ru: koně nahradil ve hře strider, těžké obrněné kráčející bojové vozidlo) a kreslení kocourka. Také to byl zřejmě Putin, kdo se stal správcem Země místo postavy Wallace Breena.Již dříve ve svém projevu na mezinárodní konferenci o umělé inteligenci a analýze dat Artificial Intelligence (AI) Journey 2021 prezident řekl, že lidé potřebují využívat sílu metavesmírů ke komunikaci a učení, a to navzdory vzdálenosti. Zároveň však upozornil, že není dobré pomocí tohoto nástroje utíkat z reálného světa. Putin navíc řekl, že stát by se měl starat o ochranu Rusů a jejich virtuálních protějšků v kyberprostoru.Hra Half-Life 2 byla prezentována v roce 2004. Toto vědecko-fantastické video se stalo kultovním, bylo nejednou zařazeno do různých ratingů nejlepších her.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

vladimir putin, hra, počítačové hry, prezident