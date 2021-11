https://cz.sputniknews.com/20211115/vic-takovych-fotek-blanarovicova-rozdava-usmevy-a-fanousci-z-ni-jdou-do-kolen-16508277.html

„Víc takových fotek.“ Blanarovičová rozdává úsměvy a fanoušci z ní jdou do kolen

Herečka a zpěvačka slovenského původu Yvetta Blanarovičová oplývá pozitivní energií. Dokazuje to už jenom její smích, kterého je vždy všude plno. A to dokáží... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

Blanarovičová, které pomalu, ale jistě, „táhne“ na šedesát, je šoumenka každým coulem. Všude, kam přijde, to naplní pozitivní náladou a elánem. Je totiž mimo jiné pověstná svým okouzlujícím úsměvem a smíchem. A ten tentokrát představila i svým fanouškům.Yvetta svým příspěvkem vykouzlila sledujícím úsměv na tváři. Smích je totiž opravdu nakažlivý.A další dodávali: „Yvett, krásný víkend i Vám a jen se smějte, co to jde. Smích léčí a prodlužuje život...“Vypadá to tedy, že se lidem nelíbil jen její úsměv, ale rovnou Yvetta celá. Psali jí totiž, že je „strašně krásná“.„Nádherná jako vždy,“ objevovalo se v reakcích a další komentáře hlásaly: „Jste skvělá, Yvett. Vypadáte svěže.“Uživatelé také obdivovali to, že Blanarovičová s věkem „zraje jako víno“ a snad nestárne. „Čím dál víc krásnější,“ myslí si.Yvetta BlanarovičováYvetta Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.Tato sympatická kráska si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Známá je i ze seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

