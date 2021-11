https://cz.sputniknews.com/20211115/vyplati-se-e-mobil-parking-v-modre-zone-dalnicni-znamky-netreba-co-dal-16517889.html

Vyplatí se e-mobil? Parking v modré zóně. Dálniční známky netřeba. Co dál?

Se Silvestrem Bučkem z firmy ejoin CZ, která se zabývá nabíječkami pro elektromobily, mluvíme o perspektivách tohoto odvětví. V Praze v Letňanech teď proběhl... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

Někteří se domnívají, že mít elektromobil, neznamená mít vyhráno. Dojezdy těchto aut nejsou zatím srovnatelné s dojezdem aut se vznětovým motorem, a i v Německu se teprve zavazují k tomu, že budou vícestavět nabíjecí stanice. Co když dojde autu energie?Silvester Buček: Technologie jdou rychle dopředu. Podíváte-li se teď na e-salónu v Praze-Letňanech za sebe, spatříte zde vystavený prototyp tzv. „záchranného anděla“…Je to automobil jako „pojízdná nabíječka“?Přesně tak. Když někomu dojde elektřina, pokud to nezvládne do nejbližší nabíječky, může mu přijet na pomoc takováto mobilní baterie s nabíječkou…Celkově: elektromobilita nejsou jen auta; stoupá obliba elektrokol, mopedů a motorek... Společnost Ejoin myslí průkopnicky. Obsluhujeme nejen auto(elektro)mobilisty…Vyvinuli jsme moderní nabíjecí stanice.U nás dobijete také elektrokola, současně můžete využít různé další sofistikované služby k tomu, např. dofouknutí pneumatik, dobití telefonu... Nabíjíme auta i kola atd…Děláme nabíječky do měst i na cyklostezky. Dokážeme je opatřit solárními přístřešky se slunečním napájením. Je to určitě pobídka pro majitele elektrokol, aby se nebáli vyrážet na delší tratě. Česko je známé svými cyklotrasami. EU věci napomáhá pobídkami, granty…Samozřejmě děláme nabíječky pro auta. Legislativa časem vytlačí vozy se spalovacím motorem z centra města. Například v Praze majitelé elektromobilů – míním nepražáky – využívají privilegia parkování v modrých zónách. Evropské automobilky jako BMW či Volkswagen už přestávají vyvíjet auta se spalovacími motory. Prostředky investují spíše do elektromobilů.Pořád slyším ten argument, že „benzíňák“, tzn. auto se spalovacím motorem, natankujeme za chvíli. U hybridů/elektroaut to trvá třeba i několik hodin… U čistě elektrického sice třeba „jen půl hodinu“, ale musí jít o rychlou DC nabíječku (tzv. Super/Hyper Charger).Názorů je hodně nejen na covid. I zde máme několik pohledů. Čistě racionálně – elektromobilita je v začátcích, ale kráčí rychle vpřed. V průběhu pár roků – myslím, že tak do roku 2025 –, už by mohla být e-auta plně konkurenceschopná s dnes obvyklými automobily se spalovacími motory. EU má záměr, aby to bylo do roku 2030. To by měla začít převládat nová elektromobilita a nový způsob dopravy.Zatím je situace taková, že auta elektromobily jsou řádově o jednu třetinu dražší, mají menší dojezd… Ale vývoj je tak rychlý, že je to skutečně otázka pár roků… Trend je ten, že už teď přibývá elektromobilů s větším dojezdem, cena se postupně snižuje. Pozitivní je i to, že klesá váha baterií (a roste kapacita...). Je to určitě perspektivní záležitost.A co ta polemika okolo?Někteří tvrdí, že se nevyplatí pořídit elektromobil, protože není kde nabíjet. Jiní zase tvrdí, že nabíjecích bodů je zbytečně hodně. Je to otázka opravdu vývoje.Nabíječky jsou dvou základních typů. Máme pomalé domácí AC nabíječky (lze nabíjet z běžné 230 V zásuvky, příp. vícefázové 16 A zásuvky), v tomto případě se proces nabíjení protahuje na několik hodin; nicméně záleží také na velikosti nabíjené baterky, potažmo typu automobilu (14. 11. 2021 litr Benzínu Natural 95 stál 37 korun, takže při řekněme 5 l/ na 100 km /Fabia, 2018/ zaplatíme 185 Kč, pozn. aut.).Což dává smysl tehdy, když…Nabíjíte elektromobil doma přes noc, nebo když jste v práci atd. Toto pomalé nabíjení je levné; pro nabíjení doma lze zakoupit také dobíjecí stanici… Na 100 km si doma nabijete 4krát levněji, než na kolik by vyšlo tankování auta na benzín či naftu, pokud byste měli na toto natankování ujet právě 100 kilometrů.Četl jsem, že stojí-li kilowatthodina 4,80 Kč, pak 100kilometrový dojezd u oblíbených elektroaut (při spotřebě 18 kWh/100 km) bude majitele vozu stát 86 korun… Navíc noční proud je levnější. Existují i speciální tarify pro nabíjení elektromobilů.Každopádně nové dobíjecí stanice se staví. Na hlavních tazích mají u čerpacích stanic rychlé DC nabíječky (Direct Current, tzn. stejnosměrný proud). Elektromobil tak může být dobit za cca 30 minut. Nabíjení je dražší vůči domácímu, nicméně v přepočtu na 100 km se to stále vyplácí. Naše Ejoin nabíječky poskytují výkon 60, 120 i 150 kW.Takováto auta jsou ale zatím dost drahá.Hlavní výhoda elektromobilů je ale v tom, že jsou jednoduché na provoz a servis. Nemají převodovku, nepotřebujete dolívat olej… Ušetříte za servis. Můžu vám říci, že kdo si to vyzkoušel, hovořím i za sebe, už nechce přesedat zpět na klasická auta. Auto je tiché, má velkou akceleraci, jezdí se v tom velice příjemně.Co ale ty delší tratě?Zde si to zatím musíte pečlivě naplánovat. Počítáte s tím, že budete třeba 30 minut stát. Můžete si zajít na kávu nebo zařídit nějaké jiné věci. Je to jiný způsob ježdění. Když se to dobře naplánuje, není s ničím problém.Díky za rozhovor.Závěr: Prošel jsem se po e-salónu, prohlédl si různá hybridní auta i elektromobily... Vypadá to, že trendy je zatím právě hybrid, který si během jízdy dobíjí akumulátor, ale na čistou elektřinu zatím ujede dost málo. Služný dojezd, až 300 km, může mít z 80 % nabití elektromobil poslední generace. Zatím je však ještě nákladný. Nicméně věříme-li prognózám, tato auta by měla zlevnit. Očekává se vývoj akumulátorů. Hlavně, aby v budoucnu bylo to podstatné – tedy dost elektrické energie. Konečně vypne-li elektřina, nepoběží ani pumpa u čerpací stanice…Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ekologie, elektromobil, rozhovor, automobily, energie, benzín