Západ varoval Kyjev před pravděpodobností „invaze“ Ruska v zimě

Západ varoval Kyjev před pravděpodobností „invaze“ Ruska v zimě

Západní zpravodajské služby varovaly Ukrajinu před údajně hrozící agresí Moskvy ve snaze destabilizovat situaci v zemi. Informovaly o tom 14. listopadu noviny... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

„Rusko se tuto zimu s vysokou pravděpodobností pokusí o invazi,“ uvádí se v publikaci.Podle Maljarové má Kyjev informace o koncentraci velké skupiny ruských vojáků na hranicích s Ukrajinou a také jakési informace tajného charakteru.Externí poradce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč řekl, že Ruská federace by na pozadí napětí na hranicích Běloruska a EU mohla „přejít do ofenzívy“ proti Ukrajině. Arestovyč označil tuto situaci za „špatnou“ a poukázal také na to, že úroveň vojenského nebezpečí je podobná úrovni z konce roku 2013 – začátku roku 2014, kdy se Rusko „připravovalo k obsazení Krymu“.Bývalý ukrajinský generální prokurátor Svjatoslav Piskun v tentýž den prohlásil, že Rusko by údajně mohlo zahájit válku s Ukrajinou na pozadí situace s migranty na bělorusko-polské hranici. Podle jeho názoru, když Ukrajina nebude pouštět migranty, Rusko je začne chránit bojem s Ukrajinou.Bílý dům se obává „možné vojenské operace“ Ruska proti Ukrajině, informovala 11. listopadu agentura Bloomberg. Publikace uváděla, že představitelé americké administrativy varovali spojence v Evropě před možností takového konfliktu.První náměstek stálého představitele Ruské federace při OSN Dmitrij Poljanskij 12. listopadu vyvrátil informace o údajných plánech na invazi Ruské federace na Ukrajinu. Zdůraznil, že země to nikdy neplánovala a neplánuje. Navíc ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že tvrzení o tom, že Ruská federace údajně připravuje invazi na Ukrajinu, jsou alarmující.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

