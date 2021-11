https://cz.sputniknews.com/20211115/zprisneni-pro-neockovane-na-slovensku-caputova-podepsala-zakon-umoznujici-kontrolu-zamestnancu-16521155.html

Zpřísnění pro neočkované na Slovensku: Čaputová podepsala zákon umožňující kontrolu zaměstnanců

Zpřísnění pro neočkované na Slovensku: Čaputová podepsala zákon umožňující kontrolu zaměstnanců

Zuzana Čaputová v reakci na zhoršení epidemiologické situace v republice podepsala vládní novelu zákona. Podle nových nařízení budou zaměstnanci při vstupu na... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

Včera večer slovenská prezidentka Zuzana Čaputová schválila novelu zákona navrženou vládou, která zpřísňuje kontrolu zaměstnanců v práci. Zaměstnanec totiž bude muset prokázat, že je očkovaný, anebo poskytnout negativní výsledek testu či potvrzení, že koronavirovou nemoc již prodělal. Podle nových nařízení bude stejný postup platit i při vstupu do provozů či na hromadné akce, pakliže občan odmítne prokázat svou totožnost, může mu být vstup zakázán.Uvádí se, že se každý zaměstnanec může uhradit testování sám, anebo mu to má poskytnout zaměstnavatel, a to zdarma. V případě, že pracovník odmítne testování, zaměstnavatel bude mít možnost považovat to za překážku pro výkon pracovních povinností. V této situaci zaměstnanec nebude mít nárok na mzdu. Nařízení přitom umožňuje oběma stranám najít jiné řešení, jako je například čerpání dovolené či částečná náhrada mzdy.Policisté navíc budou mít právo na kontrolu potvrzení očkování, negativního testu nebo potvrzení o prodělané nemoci. V případě, že testování odmítne samotný policista nebo voják, může dostat služební volno, a to bez jakéhokoliv nároku na mzdu.Nová nařízení umožňují během krizové situace uzavření provozů, a to v případě onemocnění nebo porušení opatření. Uzavřít provoz v případě porušení nařízení bude možné na dobu jednoho měsíce.Varování před totalitouPřed pár dny slovenský nacionalistický europoslanec Milan Uhrík (Republika) vyzval občany, aby na státní svátek 17. listopadu vyšli do ulic protestovat proti opatřením vlády proti koronaviru.Svou výzvu uveřejnil na sociální síti a odkázal přitom na situaci v Lotyšsku. V této zemi schválili návrh, podle něhož se zasedání parlamentu budou moci zúčastnit pouze očkovaní poslanci.Podle Uhríka přitom bylo něco podobného ještě před několika měsíci zcela nepředstavitelné. Nicméně omezování občanských svobod pod záminkou boje proti pandemii covidu-19 má být celosvětovým trendem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

