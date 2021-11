https://cz.sputniknews.com/20211116/caputova-dostala-nejvyssi-oceneni-ceskeho-senatu-a-promluvila-o-demokracii-16537040.html

Čaputová dostala nejvyšší ocenění českého Senátu a promluvila o demokracii

Předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) dnes předal nejvyšší ocenění českého Senátu slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. Ta si ji vysloužila za mimořádnou... 16.11.2021

V předvečer výročí pádu komunismu a obnovy demokracie v bývalém Československu si Čaputová převzala stříbrnou pamětní medaili. Následovala samozřejmě i děkovná řeč, v níž se prezidentka zaměřila na demokracii. Uvedla například, že dnes demokracie a její instituce čelí útokům, podkopává je egoismus, populismus, extremismus a také dezinformace, propaganda a negativní vliv sociálních médií.Myslí si také, že cílem toho vše je podkopat to, co je pro demokracii esenciální - mezilidskou důvěru a soudržnost společnosti.To ale nebylo vše, co slovenská prezidentka uvedla. Dotkla se i toho, že již v prvních letech po pádu komunismu v roce 1989 bylo jasné, že demokracie není stav. Podle ní je to totiž proces, v němž je nutné se neustále angažovat.Dále se Čaputová věnovala tomu, že společný stát Čechů a Slováků byl postaven na masarykovských ideálech. Ty ale zpřetrhala válka, stejně jako dlouhá desetiletí komunistického režimu. I přesto se ale podařilo zachovat pocit blízkosti, sounáležitosti a schopnosti se vzájemně podporovat nebo inspirovat. A právě tyto pocity by chtěla společně přenést na co nejvíce dalších generací.Pokud jde o samotnou medaili, kterou si vysloužila, vnímá ji nejen jako své ocenění, ale i jako ocenění přátelství a dobrých vztahů mezi oběma zeměmi. Nezapomněla ale ani vyzdvihnout všechny, kteří měli co do činění s pádem komunismu a obnovou demokracie v roce 1989.Několik slov věnoval také předseda horní komory Miloš Vystrčil, který zdůraznil, že cesta ke svobodě byla „klopotná a nejednoduchá“, ale zároveň krásná a inspirativní. Zmínil se i o tom, že nejdůležitější příklad, jak po této cestě kráčet, by měla dávat právě hlava státu, která pečuje o svobodu, pravdu, politickou kulturu a vládu práva.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

