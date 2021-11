https://cz.sputniknews.com/20211116/cekaji-co-na-to-nova-vlada-dalsi-skupiny-afghancu-usiluji-o-presidleni-do-ceska-16528840.html

Čekají, co na to nová vláda. Další skupiny Afghánců usilují o přesídlení do Česka

Čekají, co na to nová vláda. Další skupiny Afghánců usilují o přesídlení do Česka

Desítky afghánských občanů se snaží dostat do České republiky, uvádí média. České diplomatické zastupitelství v pákistánském Islámábádu obdrželo přes padesát... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-16T12:04+0100

2021-11-16T12:04+0100

2021-11-16T12:04+0100

česko

afghánistán

uprchlíci

vláda

azyl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/315/20/3152067_0:258:2723:1790_1920x0_80_0_0_53c7f550c407e9be41444f484bb89412.jpg

V srpnu česká armáda přepravila do ČR celkem 162 afghánských spolupracovníků a jejich rodinných příslušníků poté, co hnutí Tálibán* rychle obsadilo afghánské území, včetně hlavního města Kábulu. Azyl přitom získalo 118 z nich, dalších jedenáct afghánských uprchlíků dostalo pobytové oprávnění. Podle dostupných informací zbývajících 33 afghánských občanů v Česku zůstávat nehodlá a chystá se přestěhovat či se již přestěhovali do jiných zemí.Server Aktuálně.cz dnes přišel s informacemi o tom, že v současné době se o přesídlení do Česka ucházejí další afghánští občané. Jedná se o žádosti podané na české velvyslanectví v hlavním městě Pákistánu Islámábádu, které v současné době částečně plní funkci uzavřeného zastupitelství v Kábulu. Podle dostupných informací, bylo podáno již 54 žádostí.Část žadatelů se nyní nachází na území Pákistánu, další zatím zůstávají v Afghánistánu. Někteří žadatelé tvrdí, že spolupracovali s českou armádou během jejího působení v Afganistánu.Končící vláda žádostem nevyhovělaJak uvádějí média, v současné době vláda Andreje Babiše neprojevuje jakýkoliv zájem k tomu, aby přijala další afghánské uprchlíky. Vzhledem k tomu, že české zastupitelství v Pákistánu nemůže poskytovat víza pro afghánské občany, jedinou možností je relokace, která se však uplatňuje pouze v případě, když se žadatelé nacházejí v bezprostředním nebezpečí, jak tomu bylo v případě srpnových událostí v Afghánistánu.Podle slov předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslavy Paškové, která má kontakty s žadateli o relokaci, jedinou nadějí pro ně je vznikající vláda, která může změnit svůj postoj vůči této otázce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.* Organizace se nachází pod sankcemi OSN kvůli teroristické činnosti

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, uprchlíci, vláda, azyl