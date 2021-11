https://cz.sputniknews.com/20211116/dietolozka-prozradila-ktera-potravina-nam-pomuze-zhubnout-16519015.html

Dietoložka uvedla, která potravina nám pomůže zhubnout

Americká dietoložka Trista Bestová sdělila, že užitečné vlastnosti ovesné kaše nám pomohou zhubnout. 16.11.2021

2021-11-16T06:59+0100

2021-11-16T06:59+0100

2021-11-16T07:21+0100

Ve světě zdravé výživy se stále diskutuje o škodlivosti sacharidů, ale podle odbornice je ovesná kaše užitečným zdrojem energie. Navíc má kladný vliv na celý organismus, počínaje jícnem a konče srdečně-cévní soustavou.Vláknina obsažená v této potravině dokáže snížit hladinu cholesterolu v krvi a pomůže udržet rovnováhu mikroelementů ve střevech.Ovesná kaše je velmi vydatná potravina, která pomůže každému získat dobrou kondici. Avšak, jak zdůraznila Bestová, jíst kaši je lépe v přírodní podobě, bez cukru a přísad.„Ovesná kaše je sacharidová potravina, která je plná vlákniny, vitamínů skupiny B, hořčíku a zinku. Obsahuje dokonce trochu bílkoviny a má málo tuků. To všechno ji činí velmi zdravou,“ cituje expertku Eat This, Not That!Bestová také prohlásila s odkazem na provedený průzkum, že konzumace ovesné kaše po dobu šesti týdnů snižuje riziko vzniku srdečně-cévních chorob.K likvidaci nadbytečných kil přispěje rovněž vláknina, jak vysvětlil ještě dříve, 13. listopadu, doktor lékařských věd, profesor, dietolog Alexej Kovalkov. Expert sdělil, že konzumace vlákniny zajistí pocit nasycení, což je velmi důležité, když člověk plánuje zhubnutí. Lékař poradil konzumaci sacharidů spolu s vlákninou, poněvadž brzdí vstřebání cukru. Podle jeho slov, když člověk sní čokoládu a hned na to hrstku otrub, sníží se vstřebání sacharidů přibližně o 20 %.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

