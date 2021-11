https://cz.sputniknews.com/20211116/hlasujeme-dlouho-protoze-jezdime-na-chatu-pirati-chystaji-dalsi-referendum-o-cem-to-bude-16533531.html

Hlasujeme dlouho, protože jezdíme na chatu. Piráti chystají další referendum. O čem to bude?

Hlasujeme dlouho, protože jezdíme na chatu. Piráti chystají další referendum. O čem to bude?

Hlasování, na němž se rozhodovalo o vstupu Pirátů do vládní koalice, nebylo posledním referendem mezi členy Pirátské strany před vznikem nové vlády. Dnes se... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-16T15:48+0100

2021-11-16T15:48+0100

2021-11-16T15:48+0100

česko

hlasování

pirátská strana

petr fiala

jakub michálek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1088/16/10881613_0:0:1433:806_1920x0_80_0_0_52054019bd5e10c24fa4c290e856d23b.jpg

Zdá se, že členové koalice Spolu a hnutí STAN budou muset ještě počkat, než se budou moci vydat na Hrad s návrhem svých kandidátů na ministry. Hned poté, co skončilo hlasování celostátního fóra Pirátů o vstupu jejich strany do vládní koalice s ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starosty, Piráti prohlásili, že ve hře je další referendum, tentokrát o schválení náhradníka Jakuba Michálka, který měl původně stanout v čele ministerstva pro legislativu, ale nakonec nabídku odmítl a zůstane tak předsedou Poslaneckého klubu Pirátů ve Sněmovně.Během včerejšího podcastu Ptám se já, který vydává server Seznam Zprávy, samotný poslanec Jakub Michálek odpovídal na otázky moderátorky Marie Bastlové ohledně hlasování, na kterém členové strany měli vyjádřit svůj postoj vůči možné účasti ve vládě. Moderátorka se mimo jiné ptala poslance, proč hlasování trvalo až čtyři dny, i když to probíhá elektronicky a dalo by se to zvládnout během jednoho dne, navíc v době, když se stát potýká se zhoršující se epidemiologickou situací a je potřeba jednat rychle.Jak potvrdil mediím místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal, hlasování o náhradníkovi Jakuba Michálka by také mělo proběhnout přes víkend.Jméno nového kandidáta na funkci ministra pro legislativu zatím není známo. Podle Pikala bude s velkou pravděpodobností zveřejněno již během úterý.Koalice Spolu je připravena k převzetí vládyDnes jsme informovali o setkání šéfa ODS a budoucího premiéra Petra Fialy s lídry koaličních stran ve Sněmovně. Následně Fiala prohlásil, že situace v republice je vážná, a tak jsou koalice připraveny k okamžitému převzetí vlády.A stejné prohlášení pak vydal na svém twitterovém účtu: „Jsme připraveni převzít odpovědnost. Situace je vážná, je potřeba, aby co nejdříve vznikla vláda, která vládne s důvěrou. V tomto smyslu budu ve středu informovat pana prezidenta, předložím mu návrh nominací na členy vlády.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hlasování, pirátská strana, petr fiala, jakub michálek