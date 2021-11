Bývalý radní ČT se odhodlal na svém Facebooku zveřejnit otevřený dopis Konečné kvůli jejím výrokům o revoluci v Rusku. Při jejím rozhovoru se mu prý „otevřela kudla v kapse“. Konečné, kterou oslovuje „soudružka“, vyčítá, že pracuje v Evropském parlamentu za nemalý plat, a přitom si dovoluje tvrdit, že poselstvím VŘSR je, že „v jádru bude člověk, a ne peníze“. Občanská válka a teror pak údajně nejsou chybou revoluce.Dále vylíčil útrapy svých předků, perzekuce, mučení, popravy i zdárný útěk jeho prababičky s dcerou. Text přitom doprovází fotografiemi z rodinného alba.Politička Šarapatkův hanopis nenechala bez odezvy. Její reakce nebyla o nic méně ostrá. Obešla se však bez vulgarit. Obvinila ho ale z bezpáteřného charakteru.Pokud ji Šarapatka kritizoval za její působení v Evropském parlamentu, Konečná mu připomněla, že svého času dělal „podržtažku“ Miloši Zemanovi a Stanislavu Grossovi. „Ba dokonce jsi sloužil, ty, tak zásadový člověk, pod vedením Miroslava Šloufa, dlouholetého kariérního komunisty a poslance KSČ,“ napsala Konečná.Co se týče zákazu její partaje, tak mu odpověděla, že o tom v demokratické zemi nerozhodují „domněnky pomýlených osob“, ale zákony.Dále se dotkla jeho tvrzení, že schvaluje či zavírá oči nad oběťmi revoluce v Rusku a následné občanské války i teroru. Zdůraznila, že ve svém vystoupení v Českém rozhlase nezpochybnila jedinou oběť.Připomeňme, že ve vysílání Českého rozhlasu Plus Konečná prohlásila, že vidí paralely mezi předrevolučním Ruskem a dnešním kapitalistickým světem.Konečná zdůraznila, že je nutné se dívat na to, proč VŘSR propukla, a zároveň zkritizovala dnešní vzdělávací systém za to, že dehonestuje komunismus.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Jste zlá kráva, chci vám plivnout do tváře, vzkázal Šarapatka Konečné. Ta ho uzemnila

Publicista Zdeněk Šarapatka nevybíravě zaútočil na šéfku KSČM Kateřinu Konečnou. Podle něj je zodpovědná za to, že mu během tzv. Velké říjnové revoluce zahynuli předkové. Konečné vzkázal, že by ji nejraději plivnul do tváře a její partaj zakázal. Předsedkyně KSČM si vůči Šarapatkovi taky nebrala servítky a napsala mu, co si o něm myslí.