K Zemi letí potenciálně nebezpečný asteroid

Podle vesmírné agentury proletí nebeské těleso v blízkosti naší planety 20. listopadu ve vzdálenosti 5,5 milionu kilometrů rychlostí 7,48 kilometrů za sekundu.2016 JG12 byl poprvé detekován 3. května 2016. Jeho průměr se pohybuje od 83 do 190 metrů. Britský zpravodajský portál Daily Star odhaduje, že je větší než vyhlídkové kolo London Eye.Dále se uvádí, že asteroid 2016 JG12 proletí v nadcházejících desetiletích kolem Země vícekrát, ale ne tak blízko jako letos v listopadu.Objev vědcůJaponští fyzici studovali fragmenty meteoritu Sutter's Mill - fragmenty starověkého asteroidu, stejného věku jako sluneční soustava. Experti v něm nejen že objevili vodu, ale také určili místo zrození.Množství vody na naší planetě zůstává jedním z nejzajímavějších tajemství moderní vědy. Mohla být obsažena ve stejné látce, ze které byla vytvořena samotná Země, nebo se formovala v průběhu geologických procesů. Hlavní hypotéza však zůstává mimozemská, podle níž vodu na mladou planetu přinesly četné komety a asteroidy. Dalším potvrzením byla nová práce vědců z Ritsumeikan University v japonském Kjótu. Jejich článek byl publikován v časopise Science Advances.Akira Cutijama a jeho kolegové zkoumali pozůstatky slavného meteoritu Sutter's Mill, který explodoval nad Spojenými státy v roce 2012. Následně se podařilo shromáždit asi 90 fragmentů o celkové hmotnosti asi kilogram. Ukázalo se, že to byl uhlíkatý chondrit. S výjimkou vodíku a helia složení takových asteroidů opakuje složení Slunce, proto se věří, že byly vytvořeny spolu s ním, ze stejné protoplanetární hmoty.Dříve v nich již byla nalezena voda, díky čemuž jsou tato starodávná tělesa jedním z hlavních kandidátů na roli „dodavatelů vody“ pro mladou Zemi.Po prozkoumání fragmentů chondritu Sutter's Mill si japonští vědci všimli krystalu kalcitu, ve kterém byla zachována drobná inkluze vody a oxidu uhličitého. To naznačuje, že asteroid se vytvořil v dostatečné vzdálenosti od Slunce, kde tyto látky mohly krystalizovat. Tato vzdálenost byla dále než sněhové hranice vody a oxidu uhličitého - vzdálenosti od hvězdy, při které těkavé látky začínají tuhnout - ale blíže než sněhová hranice pro oxid uhelnatý.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

