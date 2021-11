Koalice Spolu je podle Fialy připravena okamžitě převzít odpovědnost za vládu Česka

https://cz.sputniknews.com/20211116/koalice-spolu-je-podle-fialy-pripravena-okamzite-prevzit-odpovednost-za-vladu-ceska-16531068.html

Dnes přes polednem bylo ve Sněmovně rušno. Setkali se tam totiž předsedové koalic, které spolu sestavují vládu, a jednali o situaci. Následně veřejnosti poskytl své vyjádření předseda ODS Petr Fiala, který již zítra odpoledne zamíří na důležité setkání s prezidentem Milošem Zemanem, které proběhne v Ústřední vojenské nemocnici.A stejné prohlášení pak vydal na svém twitterovém účtu: „Jsme připraveni převzít odpovědnost. Situace je vážná, je potřeba, aby co nejdříve vznikla vláda, která vládne s důvěrou. V tomto smyslu budu ve středu informovat pana prezidenta, předložím mu návrh nominací na členy vlády.“Politik a budoucí premiér tak doplnil, že má v plánu Zemanovi sdělit jména adeptů do vlády.Nicméně, Fiala finální jména budoucích ministrů ale odmítl sdělit.Zmiňme, že předsedové koalic Spolu a PirSTAN již dříve podepsali koaliční smlouvu. Tu v pondělí jako poslední schválilo celostátní fórum Pirátů.Složení nové vládyZatím se uvádí, že kabinet bude mít 18 členů. Strany už většinou interně jména kandidátů projednaly, veřejně je však podle vzájemné dohody nepotvrzují.Zatím to vypadá, že nová vláda by si jednotlivé posty na ministerstvech mohla rozdělit následovně. Pokud jde o ODS, straně zřejmě připadne hned pět ministerstev, a také post předsedy vlády. Novým premiérem by měl být Petr Fiala, šéf občanských demokratů. Ministrem financí má být Zbyněk Stanjura, místo na resortu obrany obsadí Jana Černochová, šéfem dopravy se stane Martin Kupka, ministrem spravedlnosti bude Pavel Blažek a post ministra kultury zřejmě obsadí Martin Baxa.I STAN je na tom dobře. Včele vnitra by měl stanout šéf strany Vít Rakušan, který by se stal i vicepremiérem. Další post, tentokrát ministra školství, se pravděpodobně ujme Rakušanův předchůdce v čele Starostů Petr Gazdík. Ministrem průmyslu a obchodu by se mohl stát s největší pravděpodobností místopředseda STAN Věslav Michalik. V neposlední řadě se hovoří i o ministrovi pro evropské záležitosti, kdy se skloňuje jméno předsedy senátního evropského výboru Mikuláše Beka. Dříve se však spekulovalo i o radním Olomouckého kraje a českém zástupci v Evropském výboru regionů Radimovi Sršňovi.Špatně na tom nebude ani KDU-ČSL se třemi pozicemi. Ministrem práce a sociálních věcí by se měl stát nově Marian Jurečka, šéfem resortu zemědělství nejspíše Zdeněk Nekula a židli na životním prostředí obsadí Anna Hubáčková.Co se týče TOP 09, tato strana se může pochlubit postem ministra zdravotnictví, který připadne Vlastimilu Válkovi. Volit se bude také člen vládypro vědu a výzkum. Tuto pozici by měla zaujmout Helena Langšádlová.V neposlední řadě za zmínku stojí také Piráti. Šéf dané strany Ivan Bartoš by se měl ujmout postu na ministerstvu pro místní rozvoj a digitalizaci, zatímco novým ministremzahraničí bude Jan Lipavský. Straně má připadnout také odbor legislativy, zatím se ale neví, kdo post obsadí. Údajně ale Piráti už našli náhradníka za šéfa poslaneckého klubu Jakuba Michálka, který se minulý týden vzdal kandidatury na ministra pro legislativu.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

