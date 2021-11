https://cz.sputniknews.com/20211116/lockdown-pro-neockovane-v-cr-ve-ctvrtek-bude-vlada-jednat-o-opatrenich-ve-hre-je-i-rakousky-model-16526715.html

Lockdown pro neočkované v ČR? Ve čtvrtek bude vláda jednat o opatřeních. Ve hře je i rakouský model

Lockdown pro neočkované v ČR? Ve čtvrtek bude vláda jednat o opatřeních. Ve hře je i rakouský model

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch v pondělí vládě navrhl, aby se jako covidový certifikát neuznávaly antigenní testy včetně samotestů. Lidé, kteří... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

V pondělí jednala vláda o zavedení konce antigenních testů, kdy by měly jako průkaz bezinfekčnosti zůstat v platnosti pouze PCR testy. Nutno podotknout, že po dlouhém jednání se vláda v demisi nakonec neshodla, ve čtvrtek se má jednat znovu, a to o tom, zda není vhodné zavést rovnou tvrdší varianty po vzoru jiných zemí.Premiér v demisi Andrej Babiš konstatoval, že se zvažuje více možností, mezi kterými jsou i ukončení uznávání antigenních testů jako covidového certifikátu, a také takzvaný bavorský model, kde se neuznává žádný typ testů, nebo pak rakouský, kde se omezuje volný pohyb neočkovaným osobám. Kromě toho však vláda sdělila, že opatření chce provádět v souladu s budoucí vládou. Ta rakouský model odmítla a souhlas vyjádřila jen s tím, že by se zrušilo uznávání antigenních testů.Jak však píše web Echo24, i tato varianta by byla jen nevyslovenou formou lockdownu pro neočkované osoby. Web zmiňuje, že cena PCR testů je zastropována cenovým předpisem resortu zdravotnictví na 814 korunách, 200 korun z toho pak činí částka za samotný odběr. Platnost testu co do průkazu bezinfekčnosti je 72 hodin po odběru, avšak laboratoře mohou výsledky dodávat až do 48 hodin, tudíž si lidé mohou zaplatit za jeden den bezinfekčnosti. Možnost rychlejšího výsledku samozřejmě existuje, avšak lidé si za ni musí připlatit několik stovek korun navíc. Web píše, že pokud by chtěl člověk využívat služeb každý den a výsledky získal vždy po 24 hodinách, zaplatí měsíčně přes 12 tisíc korun.Echo24 poznamenává, že problémy nemusí vznikat jen u ceny, ale i u dostupnosti a kapacity laboratoří. Další zpřísnění bude mít pak podle webu zřejmě dopady na podnikatele. Konec proplácení testů, ale i zkrácení jejich platnosti vedl podle průzkumu gastronomického sektoru či ubytovacích služeb k výraznému poklesu v návštěvnosti, dodává web.Co se týče covidových čísel, pak za pondělí přibylo v zemi 11 514 potvrzených případů, což je asi o 2250 více než před týdnem. O zhoršující epidemické situaci hovoří i stále rostoucí počet zachycených nákaz na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. Incidenční číslo k dnešku stouplo ze 718 na 739.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

