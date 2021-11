https://cz.sputniknews.com/20211116/londyn-prohlasil-ze-bude-potreba-volit-mezi-ruskymi-uhlovodiky-a-pomoci-kyjevu-16527804.html

Londýn prohlásil, že bude potřeba volit mezi ruskými uhlovodíky a pomocí Kyjevu

Londýn prohlásil, že bude potřeba volit mezi ruskými uhlovodíky a pomocí Kyjevu

Ministerský předseda Velké Británie Boris Johnson vyslovil názor, že EU bude brzy postavena před volbu – buď zvýšit svou závislost na dodávkách ruských... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

„Doufáme, že si naši přátelé uvědomují, že budou brzy muset volit, jestli mají ještě více zvýšit svou závislost na ruských uhlovodících, které se dodávají gigantickými novými plynovody, anebo se zastat Ukrajiny a vystoupit na ochranu míru a stability, dovolíte-li mi takový výraz,“ řekl šéf britské vlády.Johnson zdůraznil, že Velká Británie nechce být „nepřítelem Ruska kvůli Ukrajině“, vyjadřuje ale „svou oddanost demokracii a svobodě“, stejně jako i její spojenci na evropském kontinentu.Premiér rovněž podotkl, že Londýn „zareagoval rychle“, když ho Polsko požádalo o pomoc v překonání „umělé krize“ na jeho hranici s Běloruskem, kde režim Alexandra Lukašenka vyprovokoval tisíce migrantů k přechodu hranic EU, aby tím byla podkopána bezpečnost evropských států.Deník The Mirror 14. listopadu oznámil s odvoláním na vlastní zdroje, že britské úřady mohou poslat na Ukrajinu 600 příslušníků speciální jednotky SAS. Podle slov jednoho ze spolubesedníků k tomu může v nejbližší době. Jako příčina přesunu se uvádí přesvědčení britské rozvědky MI6 a Borise Johnsona o tom, že ruská vojska brzy vstoupí na Ukrajinu.Koncem října o přesunu ruských vojáků ke hranici s Ukrajinou napsal list The Washington Post. Američtí a evropští úředníci deníku sdělili, že vidí „neobyčejné přesuny techniky a vojáků na západním křídle Ruska“, které začaly hned po ukončení rusko-běloruských cvičení Západ 2021, která se konala ve dnech 10. až 15. září. V příspěvku se rovněž podotýkalo, že k přesunům vojsk dochází na pozadí zpřísnění pozice Ruska vůči Ukrajině, a že konflikt na Donbasu „vstupuje do nové fáze“.Začátkem listopadu oznámilo Ministerstvo obrany USA „neobvyklou aktivitu“ ruských vojáků v blízkosti hranice s Ukrajinou. V Pentagonu Rusko vyzvali, aby vysvětlilo své záměry, a varovali, že jakákoli agrese nebo eskalace „vážně znepokojí“ USA.Deník Süddeutsche Zeitung s odvoláním na diplomatické zdroje oznámil, že se USA obrátily v této souvislosti na Velkou Británii, Francii a Německo. „Důvodem (k tomu) je koncentrace ruských vojsk na hranici s Ukrajinou a tím spojený vysoký potenciál eskalace,“ napsal deník.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nejednou řekl, že přesun ruské vojenské techniky a armádních jednotek po území Ruska je výhradně záležitostí RF, a že poslední zprávy o tom, že se objevily v blízkosti hranice s Ukrajinou, „ani nestojí za to komentovat“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

