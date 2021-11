https://cz.sputniknews.com/20211116/lucie-bila-omladla-o-20-let-fanousci-sili-ze-vzhledu-zpevacky-16523231.html

„Lucie Bílá omládla o 20 let!“ Fanoušci šílí ze vzhledu zpěvačky

Oblíbená česká zpěvačka Lucie Bílá se objevila na křtu knihy Josefa Maršálka, který nese příznačný název Sexy dorty. A sexy byla na akci i samotná zpěvačka... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

Lucie Bílá vyrazila do společnosti a opět všem vyrazila dech. A to svým vzhledem a krásnou pozitivní energií, která z ní vyzařovala.K věci pak připojila video natočené pro televizi Prima, na kterém prozradila plno detailů nejen k akci, ale také nějaké podrobnosti z osobního života. A komentáře se jenom hrnuly.A ozvali se i lidé, kteří se akce zúčastnili: „Jsem moc ráda, že jsem měla tu možnost se tohoto křtu zúčastnit. Bylo to krásné, moc jsem si to užila a strašně ráda jsem Vás viděla.“A k záběrům se vyjádřil také sám autor knihyJosef Maršálek: „@luciebila moje kmotřička.“Nebyl to však jediný příspěvek z této akce, o který se oblíbená zpěvačka podělila. Tím dalším je fotografie se Simonou Stašovou.A i v tomto případě na sebe reakce nenechaly dlouho čekat. „Vy dvě jste prostě TOP,“ jásali fanoušci.Mnozí pak zmiňovali, že jsou obě dámy opravdu kočky.„Krása, moc vám to sluší,“ napsala další fanynka.Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu. Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík.V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Co se týče jejího soukromého života, zažila hned několik pádů a vzestupů. V 90. letech byl jejím partnerem producent Petr Kratochvíl, s nímž jí sice vztah nevyšel, ale narodil se jim syn Filip. S tím má Lucie dodnes krásný vztah. Dalším mužem po boku Lucie Bílé byl hudebník Stanislav Penk. I když zpěvačka věřila, že tento vztah potrvá navždy, jen rok po svatbě šli od sebe. Pár let poté se Lucie zamilovala do mladšího muzikanta Václava Noida Bárty. Za toho se provdala v roce 2006, ale v září 2008 došlo na rozvod. I přes to všechno jsou ale dotyční dodnes dobrými přáteli. Poslední láskou této zpěvačky je Radek Filipi. S ním se Bílá seznámila v roce 2015 na obnovené premiéře Carmen. Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka. Zatím to vypadá, že jim to klape a Lucie po jeho boku jenom září.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

