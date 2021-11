https://cz.sputniknews.com/20211116/lucie-vondrackova-ohromila-ve-svatebnich-satech-chysta-se-snad-veselka-16529422.html

Lucie Vondráčková ohromila ve svatebních šatech. Chystá se snad veselka?

Ačkoliv by se někteří její fanoušci jistě potěšili, kdyby zahlédli herečku a zpěvačku Lucii Vondráčkovou na svatbě, tentokrát tomu tak zřejmě nebude. Lucie totiž zveřejnila video z vánočního focení jejího milého parfému.Na videu nechybí bohatá vánoční výzdoba. Lucie se ukázala v krásných svatebních šatech, zvolila však i výrazné červené.Lucie vypadala v šatech ohromně, není divu, že pod videem se objevilo několik takových komentářů. „Ty bílé šaty ohromující,“ zněl například jeden z nich.Lidé jí psali, že je krásná, to však není žádná výjimka, protože je prý krásná vždy. Další pak nemohli dokonce uvěřit, že je zpěvačce 41 let. „Lucinko, ty bys měla prozradit, jaký používáš elixír mládí. Boží. Těším se na výsledek,“ napsala její sledující.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka. Letos v září se tajně vzali.Lucie má z manželství dva syny Matyáše a Adama.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

