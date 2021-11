https://cz.sputniknews.com/20211116/madarsko-svou-protiimigracni-politikou-porusuje-pravo-eu-rozhodl-soud-hrozi-postih-i-polsku-16531491.html

Maďarsko svou protiimigrační politikou porušuje právo EU, rozhodl soud. Hrozí postih i Polsku?

Maďarsko svou protiimigrační politikou porušuje právo EU, rozhodl soud. Hrozí postih i Polsku?

Soudní dvůr EU v úterý rozhodl, že trestáním organizací, které pomáhají migrantům s azylovým řízením, porušuje Maďarsko právo EU. Jedná se již o několikátý... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

maďarsko

polsko

Soud svým dnešním rozhodnutím dal za pravdu Evropské komisi v jednom z jejích mnoha sporů o maďarské protiimigrační zákony.Budapešť podle Soudního dvora EU porušila evropské právo tím, že maďarské zákony přijaté v roce 2018 umožňují trestně postihovat kohokoli, kdo migrantům pomáhá s vyřizováním administrativních úkonů, které jsou navíc často v maďarštině. Podle soudců tímto Maďarsko neplní své povinnosti vyplývající ze směrnic EU o společných řízeních a přijímání žadatelů o azyl.Maďarsko navíc porušuje evropské právo i tím, že odmítá udělit azyl lidem, kteří se k jeho hranicím dostali přes bezpečnou třetí zemi.Není to poprvé, co Evropská komise ve sporu s maďarskou vládou o práva migrantů vyhrála soud. Naposledy minulý prosinec soud rozhodl, že zadržování žadatelů o azyl v tranzitních zónách u hranic se Srbskem rovněž porušuje právo EU. Budapešť v reakci na tento verdikt zóny zrušila.Aktivisté: Práva migrantů porušuje i PolskoV současné době panuje napjatá situace na bělorusko-polské hranici, kde se několik tisíců migrantů snaží dostat do EU. Polské síly jim v tom brání a v úterý ráno proběhly střety s policií za použití slzného plynu a vodního děla.Lidskoprávní organizace upozorňují, že Varšava svou politikou porušuje mezinárodní právo. Polská právnička Marta Górczyńska z neziskové organizace Migration Research Hub v rozhovoru pro portál Euractiv uvedla, že Polsko s uprchlíky nezahajuje žádná návratová nebo azylová řízení.Podle ní za to Polsku hrozí postih ze strany EU. Nicméně Górczyńska upozorňuje, že to není poprvé, co Varšava záměrně porušuje evropské právo a nerespektuje rozsudky Soudního dvora EU.Z porušování mezinárodního práva obvinil v úterý Varšavu i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Šéf ruské diplomacie označil jednání polské pohraniční stráže vůči migrantům za nepřijatelné.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

maďarsko, polsko