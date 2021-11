https://cz.sputniknews.com/20211116/maji-spojene-staty-strach-z-vypuknuti-hvezdnych-valek-rusko-okomentovalo-zasazeni-satelitu-16534498.html

Mají Spojené státy strach z vypuknutí Hvězdných válek? Rusko okomentovalo zasažení satelitu

Mají Spojené státy strach z vypuknutí Hvězdných válek? Rusko okomentovalo zasažení satelitu

Moskva oficiálně potvrdila údaje o manévrech z 15. listopadu, při nichž došlo ke zničení starého sovětského satelitu. Ministerstvo obrany prohlásilo, že... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-16T18:26+0100

2021-11-16T18:26+0100

2021-11-16T18:26+0100

svět

rusko

usa

ministerstvo obrany

satelit

iss

vyjádření

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1217/77/12177738_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_dc3b15d0c783cb777bc4b1743734df48.jpg

Dne 15. listopadu Rusko provedlo test s cílem zničit nefunkční satelit Celina-D. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany.Celina-D je název série satelitů radiotechnického průzkumu. Jak již dříve informovalo americké vesmírné velitelství, Rusko v rámci testu protisatelitní rakety zničilo satelit Kosmos-1408 patřící do této série. Zničené zařízení bylo vyneseno na oběžnou dráhu v roce 1982.Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že na rozdíl od tvrzení USA nepředstavuje oblak kosmického smetí, který vznikl během testů, pro kosmickou loď na oběžné dráze žádnou hrozbu. „Spojené státy s jistotou vědí, že vzniklé úlomky nepředstavovaly a nebudou představovat hrozbu pro orbitální stanice, kosmické lodě a kosmické aktivity. Fragmenty byly zařazeny do hlavního katalogu národního systému kontroly vesmíru a jsou okamžitě převzaty ke sledování, dokud nezaniknou,“ uvádí se v prohlášení.Ministerstvo obrany zároveň uvedlo, že USA rovněž testují vojenské systémy ve vesmíru a že takové programy mají i Čína a Indie. Prohlášení Washingtonu o riziku pro kosmonauty v důsledku ruských cvičení byla v Moskvě označena za „pokrytecká“.„Pentagon naopak ještě před těmito oficiálními kroky a ještě více po nich aktivně vyvíjel a bez jakéhokoli upozornění testoval na oběžné dráze nejnovější úderné a útočné zbraně různých typů, včetně nejnovějších modifikací bezpilotní kosmické lodi X-37,“ uvedlo ministerstvo obrany ve svém prohlášení.K věci se vyjádřil i ministr obrany Sergej Šojgu. „Skutečně jsme úspěšně otestovali slibný systém. Přesně zasáhl starý satelit,“ uvedl s tím, že vzniklé úlomky nepředstavují pro vesmírné aktivity žádnou hrozbu.Úlomek čínského satelituČást čínského meteorologického satelitu se před nedávnem přiblížila k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), Státní korporace pro kosmické aktivity Roskosmos studovala úroveň nebezpečí, uvedli Sputniku v tiskovém oddělení ruské korporace.„Podle předběžných informací se část vesmírného aparátu Fengyun-1C k Mezinárodní vesmírné stanici přiblíží 12. listopadu okolo čtyř ráno moskevského času. V současné chvíli probíhá výpočet trajektorií a upřesňují se parametry sblížení,“ uvedli v tiskovém oddělení.Šlo o nebezpečí, které přestavoval úlomek meteorologického satelitu Číny, který byl sestřelen v roce 2007 při testování protisatelitní zbraně. Do nebezpečné vzdálenosti se úlomek dostal 12. listopadu okolo 3:56 moskevského času (pozn. 1:56 SEČ).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210831/v-oknech-iss-byly-nalezeny-hluboke-dutiny-15675760.html

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, ministerstvo obrany, satelit, iss, vyjádření