„Máte krásnou ženu a nepotřebujе k tomu tunu mejkapu.“ Marešovi vyrazili na rande ve třech

Leoš Mareš a jeho manželka Monika Marešová se brzy dočkají svého prvního společného potomka. Manželé včera vyrazili na rande a jak je vidět z fotky, Monika jen... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

Moderátor Leoš Mareš publikoval na Instagramu společnou fotku se svou manželkou Monikou. K fotce napsal, že si vyrazili na rande. A jaké byly reakce jejich fanoušků? Někteří poukazovali na Moničin vzhled. „Máte krásnou ženu a nepotřebuje k tomu tunu mejkapu,“ napsala jedna fanynka.Mnoho dalších se pak snažilo uhodnout, zda čekají manželé holčičku či chlapečka. „Sluší a bude to holčička,“ uvedla jedna z uživatelek. Další měla ale jiný názor. „Krásná fotka, vidím to na chlapečka.“Některým však takové spekulace již zřejmě začaly vadit a svůj názor vyjádřili pěkně od plic. „Tady se vyhlásila nějaká soutěž nebo sázky na to, jestli to bude holčička nebo chlapeček? Dámy, to fakt máte potřebu to napsat? NIKDO na vaše tipy není zvědavý a Monika s Leošem tuplem NE. Prostě to opravdu nikoho nezajímá!“ zaznělo.A jak si Marešová těhotenství užívá? V současné době se nachází v šestém měsíci těhotenství. Celebrita médiím popsala, jak období prožívá. První měsíce Monika trpěla nevolnostmi, momentálně je to už lepší.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

