Novinářka ČT přirovnala nošení respirátorů k hajlování. Čtvrtý odboj začal, varovala

Kdo si nenasadí roušku, je kolaborant? I tak by se dala interpretovat slova novinářky České televize, kterou pobouřil incident ve vlaku. 16.11.2021, Sputnik Česká republika

Novinářka se podělila o své zkušenosti s cestou vlakem, kde s údivem poslouchala diskusi spolucestujících.Postoj zmiňované paní ji natolik popudil, že ho ironicky označila za „čtvrtý odboj“ a jeho členy přirovnala k nacistickým kolaborantům.Překvapivě mnoho diskutujících se s ní ztotožnilo.Nicméně, jeden uživatel byl s kolaborantskou analogií opatrný. Znamenalo by to totiž, že v budoucnu budou perzekuováni právě ti, co respirátory nosili poctivě celou dobu.Kdo nedodržuje opatření?V úterý zveřejnila agentura P&Q Research výsledky svého říjnového průzkumu, v němž zkoumala, kdo se nejvíce chrání před nákazou koronavirem.Z výsledků vyplynulo, že mnohem méně se respirátorem chrání lidé, kteří nejsou naočkovaní. Respirátor poctivě nosí až 83 % naočkovaných, zatímco z nenaočkovaných je to 60 %. Přeplněným místům se vyhýbá zhruba polovina naočkovaných. U neočkovaných je to pouze 37 %.Mezitím vláda jedná o přitvrzení opatření, která by se dotkla nenaočkované části obyvatel. Kromě zrušení platnosti antigenních testů se zvažuje i takzvaný bavorský model, při kterém by směly na hromadné akce, do restaurace či ke kadeřníkovi pouze ti lidé, kteří se prokážou očkováním nebo proděláním nemoci.Dalším scénářem je „rakouský model“, při kterém by nenaočkovaní prakticky nemohli vycházet kromě nákupů či cestování do práce a za lékařem. Pro tento model je ale podle ministerstva zdravotnictví nutné vyhlásit nouzový stav.Nicméně na nových opatřeních se vláda v pondělí neshodla. Jednat o nich bude ještě ve čtvrtek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

