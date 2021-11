https://cz.sputniknews.com/20211116/odbornice-prozradila-nejlepsi-marinadu-na-krehka-a-stavnata-kridelka-16520329.html

Odbornice prozradila nejlepší marinádu na křehká a šťavnatá křidélka

Odbornice prozradila nejlepší marinádu na křehká a šťavnatá křidélka

Kuřecí křidélka jsou obzvláště lahodná, když k nim vyberete správnou marinádu. Může být vyrobena z naprosto jednoduchých ingrediencí a jídlo nebude o nic méně... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-16T07:31+0100

2021-11-16T07:31+0100

2021-11-16T07:31+0100

zdraví

maso

jídlo

recept

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1e/12595969_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_50fe255544bfbe9a72c3edb95b6169df.jpg

Ukrajinská odbornice na výživu nastyaa_stepanenko nasdílela na Instagramu jednoduchý nápad, jak připravit marinovaná kuřecí křidélka.Ingredience:• kuřecí křidélka• rajčatový protlak• citronová šťáva• hořčičná semínka• česnek• koření podle chutiPostup:1. Česnek nadrobno nasekejte, smíchejte se třemi lžícemi rajčatového protlaku.2. Přidejte citronovou šťávu a hořčici, podle chuti sójovou omáčku, koření.3. Každé křidélko namažte marinádou, vložte do formy.4. Navrch nalijte zbytek marinády.5. Pečeme v předehřáté troubě do měkka.Vynikající chuti křidélek můžeme dosáhnout nejen pomocí marinády. Můžeme je také připravit v trojobalu, jak poradila V. Vanilinka na svém Instagramu.Ingredience:• kuřecí křidélka - 10 ks• olej - 0,5-0,8 l• sůl a pepřNa smažení:• vejce - 2 ks• minerální voda - 2 polévkové lžíce• strouhanka• moukaPostup:1. Rozdělíme křidélko v kloubech a dostaneme 2 masité části.2. Každou část křídla, kde je kloub menší, rozdělíme, odřízneme nožem.3. Opatrně odřízneme maso od kosti, stáhneme ho ke kloubu a otočíme tak, aby kůže byla uvnitř masové kuličky.4. Dochutíme solí, pepřem a necháme hodinu marinovat pod potravinářskou fólií.5. Připravíme si trojobal: do misky nasypeme mouku, ve sklenici smícháme vejce s minerální vodou a solí. Do hlubokého talíře nasypeme strouhanku. Pokud nemáme již hotovou z obchodu, můžeme nastrouhat tvrdou veku či rohlík, případně je rozmělčit v mixéru.6. V hluboké pánvi zahřejeme rostlinný olej.7. Každé křidélko vezmeme za holou část kosti, obalíme ho v mouce, ve vaječné směsi a ve strouhance.8. Vložíme do horkého oleje.9. Smažíme na středním plameni do zlatohnědé kůrčičky a položíme na papírovou utěrku, do níž se vsákne přebytečný olej.10. Vložíme všechna křidélka ještě na 5 minut do trouby předehřáté na 180 stupňů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211115/lekarka-varovala-pred-nebezpecim-piti-kavy-pri-koronaviru-16509450.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maso, jídlo, recept