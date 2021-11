https://cz.sputniknews.com/20211116/pavlina-porizkova-ve-svych-56-letech-klame-telem-na-instagramu-se-pochlubila-fotkami-v-bikinach-16531742.html

Pavlína Pořízková ve svých 56 letech klame tělem. Na Instagramu se pochlubila fotkami v bikinách

Pavlína Pořízková ve svých 56 letech klame tělem. Na Instagramu se pochlubila fotkami v bikinách

16.11.2021

Na jedné z fotek je Pavlína zachycena ve dvoudílných bílých bikinách, jak se ležérně opírá o palmu. Uvedla, že být na dovolené je skvělé z mnoha důvodů, jedním z nich je čas, který má na čtení.Pořízková ve svém komentáři zmínila kritiku, která se snesla směrem k herečce Sarah Jessice Parkerové, tedy představitelce Carrie Bradshawové ze Sexu ve městě. Na fotce byla totiž zachycena s Andym Cohenem. On je s šedivými vlasy a vráskami považován za sexy muže, zatímco na ni se snesla kritika, že by se měla „upravit“, píše.Pořízková poukazuje na fakt, že slova „moci“ a „měl bys“ jsou odlišné věci. Je pro ni prý znepokojující, že na stárnutí žen se pohlíží jako na něco špatného.Na další fotce, kterou publikovala, sedí u moře v bikinách tmavé barvy. „Bezvýznamný snímek číslo jedna. První den života v letovisku a já jsem neodolala a zapózovala. Díky @martinaforman za to, že je tak dobrá kamarádka, a za fotky,“ napsala.Pavlína PořízkováPavlína Pořízková je americká supermodelka českého původu, která se stala nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue. Pořízková se již dlouho vyjadřuje ke způsobu, jakým společnost diskutuje o stárnutí, a ke svému vlastnímu vývoji v oblasti fitness.Přestože je nyní aktivní život velkou součástí jejího života, řekla Elle, že když byla mladší a pracovala jako supermodelka, spoléhala se na „cigarety a špatnou stravu“. Poté, co se objevila v soutěži Dancing with the Stars a začala tančit, si uvědomila, že s pravidelným cvičením je šťastnější a zdravější. Nyní Pavlína cvičí téměř každý den.Modelka chodila se scenáristou Aaronem Sorkinem, ale před nedávnem oznámili rozchod. Pořízková a Sorkin spolu chodili několik měsíců a poprvé se spolu ukázali na předávání Oscarů. Scenárista byl její první partner po smrti manžela. Jejím manželem byl od roku 1989 Ric Ocasek, zpěvák rockové skupiny The Cars, s nímž má dva syny. V roce 2017 se rozvedli.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a

