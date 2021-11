Piráti se dohodli, celostátní fórum kývlo na vstup do vlády

https://cz.sputniknews.com/20211116/pirati-se-dohodli-celostatni-forum-kyvlo-na-vstup-do-vlady-16526389.html

Členové Pirátské strany se vyjadřovali k dohodě, kterou koalice SPOLU a PirSTAN podepsaly před týdnem v Poslanecké sněmovně. Šéf strany Ivan Bartoš vnímá společné rozhodnutí o vstupu do vlády jako velký závazek odvádět co nejlepší práci.Co se týče samotného hlasování, členové mohli hlasovat pro schválení usnesení, ukončení projednávání návrhu bez přijetí usnesení, nebo se vyslovit pro odročení rozhodnutí na řádné jednání celostátního fóra, jež je svoláno na 8. ledna do Pardubic. Aby Piráti vstoupili do vlády, muselo vyjádřit podporu alespoň 60 procent hlasujících. Celkem mohlo hlasovat 1193 lidí, anketa probíhala od pátečních 10:00 do pondělních 22:00.Právě Piráti byli úplně poslední z celkem pěti stran koalice, jejichž stranické orgány se k dokumentu dosud nevyjádřily. Smlouvu už podpořila širší vedení Starostů, občanských demokratů, TOP 09 i lidovců.Svou reakci uveřejnil i šéf Starostů Vít Rakušan. „Věřím, že nás lidé volili proto, abychom společně porazili Andreje Babiše. Abychom společně ukončili vládní chaos. Abychom zabránili vládě populistů a extrémistů a nabídli lidem lepší budoucnost. Jsem rád, že to většina Pirátů nechce zahodit. Lidi v této zemi nesmíme zklamat.“Co se týče reakcí lídrů koaličních stran, ti ocenili kladné rozhodnutí členské základy Pirátů o vstupu do vznikající vlády. Šéf ODS Petr Fiala věří, že vznikající vláda koalic Spolu a PirSTAN dokáže provést zemi složitým obdobím.Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se vyjádřila pro ČTK. „Jsme o další krok blíže změně, kterou si čeští občané zvolili a kterou naše země nutně potřebuje.“Také předseda KDU-ČSL Marian Jurečka považuje za dobrý výsledek fakt, že pro vstup do vlády hlasovalo 82 procent pirátské členské základny. „Jsem rád, že vstup Pirátů do vlády je definitivně potvrzen. Obohatí náš vládní tým, který má před sebou nejtěžší misi od vzniku samostatné ČR. Čelíme krizi pandemické, ekonomické i energetické, ale jsme na to připraveni a věřím, že to spolu zvládneme,“ uvedl pro ČTK.Vstup PirSTAN do vládyKoalice Pirátů a Starostů se před volbami zavázala, že půjdou buď obě strany společně do vlády, nebo společně do opozice.O víkendu předseda STAN Vít Rakušan na svých účtech na sociálních sítích vyjádřil naději, že Piráti schválí koaliční smlouvu a všech pět stran tak bude moci sestavit vládní koalici. Rakušan je přesvědčen, že během povolebních vyjednávání zástupci Pirátů a Starostů dokázali prosadit většinu svých cílů do programového prohlášení vznikající vlády.Kromě toho však uvedl, že pokud by Piráti hlasovali proti vstupu do vlády, jeho hnutí by šlo do vládní koalice i bez nich. Navíc dotyčný zdůraznil, že svým odhodláním sestavit vládní koalici se Spolu Starostové neporušují koaliční smlouvu s Piráty. Šéf Starostů nepřipouštěl, aby Starostové nešli do vlády, podle jeho slov to by mohlo znamenat šanci pro hnutí ANO a SPD.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

