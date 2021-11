https://cz.sputniknews.com/20211116/polska-prokuratura-zahajila-rizeni-kvuli-utoku-na-bezpecnostni-cinitele-na-hranicich-16537885.html

Polská prokuratura zahájila řízení kvůli útoku na bezpečnostní činitele na hranicích

Polská prokuratura zahájila řízení kvůli útoku na bezpečnostní činitele na hranicích

Polská prokuratura zahájila řízení kvůli útoku na pracovníky bezpečnostních sil na bělorusko-polské hranici. Ve vysílání televizní stanice Polsat o tom... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

Dotyčný také dodal, že aktuálně shromažďují „předměty, které přeletěly přes hranici“ a že na místě stále probíhá prohlídka.Mimo jiné poznamenal, že policie „rychle a adekvátně zareagovala typem použitých donucovacích prostředků“. Podotkl rovněž, že plynové lahve neměly kvůli vzdálenosti žádný účinek, a tak bylo rozhodnuto použít vodní děla.Mimo to se Jarosław Szymczyk domnívá, že mezi těmi, kdo se pokusili prolomit polskou hranici, byli i příslušníci běloruských speciálních služeb.Připomeňme, že již dříve policie uvedla, že při úterních střetech s migranty na hranicích s Běloruskem bylo zraněno sedm polských policistů, jeden voják polské armády a příslušník tamní pohraniční stráže.Situace na hranicích a migrační krizePřipomeňme, že v létě na hranici Běloruska a Polska, a také Běloruska a pobaltských zemí, značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor. Polské bezpečnostní síly následně zmařily několik pokusů o překročení hranice, a dokonce musely použit slzný plyn. Běloruští pohraničníci uvedli, že tito lidé byli do republiky násilně vyhoštěni z přilehlých zemí.V reakci na dění Varšava shromáždila na polsko-běloruské hranici asi 15 000 vojáků, tanků, systémů protivzdušné obrany a dalších těžkých zbraní. Také Velká Británie na místo vyslala vojenské síly, aby posílila bariéry.Muluseu Mamo, zástupce Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Bělorusku, který tento týden tábor navštívil, řekl, že situace s uprchlíky na bělorusko-polské hranici je katastrofální.Západ z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně, Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Stejně tak uvádí, že Polsko násilně vyhání migranty na vlastní území.Tamní prezident AlexandrLukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Připomeňme, že kromě Polska hlásí nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích také Litva a Lotyšsko. I tyto státy viní Minsk z vytvoření migrační krize.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

