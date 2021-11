https://cz.sputniknews.com/20211116/polskemu-policistovi-na-hranici-s-beloruskem-zlomili-lebku-16529872.html

Polskému policistovi na hranici s Běloruskem zlomili lebku

Polskému policistovi na hranici s Běloruskem zlomili lebku

Polská policie tvrdí, že jeden policista byl vážně zraněn na hranici s Běloruskem. Utrpěl prý zlomeninu lebky. 16.11.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve se informovalo o tom, že migranti, kteří týden pobývali na bělorusko-polské hranici, se pokusili dostat na polské území. V reakci na to polské bezpečnostní síly použily slzný plyn, vodní děla a zábleskové granáty.Situace na hranicích a migrační krizePřipomeňme, že v létě na hranici Běloruska a Polska, a také Běloruska a pobaltských zemí, značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor. Polské bezpečnostní síly následně zmařily několik pokusů o překročení hranice, a dokonce muselypoužit slzný plyn. Běloruští pohraničníci uvedli, že tito lidé byli do republiky násilně vyhoštěni z přilehlých zemí.V reakci na dění Varšava shromáždila na polsko-běloruské hranici asi 15 000 vojáků, tanků, systémů protivzdušné obrany a dalších těžkých zbraní. Také Velká Británie na místo vyslala vojenské síly, aby posílila bariéry.Muluseu Mamo, zástupce Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Bělorusku, který tento týden tábor navštívil, řekl, že situace s uprchlíky na bělorusko-polské hranici je katastrofální.Západ z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně, Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Stejně tak uvádí, že Polsko násilně vyhání migranty na vlastní území.Tamní prezident AlexandrLukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Připomeňme, že kromě Polska hlásí nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích také Litva a Lotyšsko. I tyto státy viní Minsk z vytvoření migrační krize.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

