Skvělá mramorová bábovka podle našich babiček. Víte, jaký používaly trik?

Neděle a bábovka – téměř nerozlučná dvojka. Mnoho českých rodin si bez této dobroty nedokáže představit závěr týdne. A mnoho z nás má na ni krásné vzpomínky... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

Právě mramorová bábovka je ten způsob přípravy této pochutiny, ke kterému se každá hospodyňka ráda vrací. Ačkoliv se může zdát, že na bábovce není nic k pokažení, není tomu tak. Poctivá bábovka si žádá především zkušenosti a osvědčené fígle, které se mohou v některých rodinách předávat i z generace na generaci. O jaké triky a tipy jde, píše web aazdraví.Znakem bábovky je nepochybně její nadýchaná konzistence. Abyste toho dosáhli, je nutné těsto pořádně zlehčit. Ve většině receptů najdete takové suroviny jako máslo a krupicový cukr. Právě tyto dvě ingredience je nutné pořádně utřít. Cukr totiž kolem sebe vytvoří vzduchové bublinky, máslo zvětší svůj objem dvakrát, bude světlejší a bude mít konzistenci pěny. Právě tento fígl byste neměli vynechat ani ošálit, jelikož nedocílíte super nadýchaného těsta.A jak dlouho třít máslo s cukrem? Myslíte, že stačí pět či deset minut? Podle babiček ani náhodou. Doporučuje se totiž cukr s máslem třít až půl hodiny i déle. Nutno podotknout, že doba, kdy jsme tuto činnost museli dělat ručně, je již dávno za námi, a můžeme si vypomoci kuchyňským robotem. Zastánci tradic ale nedají dopustit na ruční práci, kterou prý podle některých kuchyňský robot ani zdaleka nenahradí.Bábovky jsou velmi křehké, proto je nutné s nimi i tak nakládat. Neměli byste je například péct na vyšší stupeň než 160, v opačném případě hrozí totiž popraskání a tvrdá krusta.Dopečením bábovky však ještě nekončíme. Přichází totiž vyklopení bábovky z formy, kterého se děsí i zkušení kuchtíci. Často se totiž může stát, že bábovka se ve formě zasekne a nechce jít ven. Právě proto byste měli bábovku vyklápět ještě za tepla.Závěrem přinášíme jednoduchý recept na mramorovou bábovku.Suroviny:200 gramů másla200 gramů krupicového cukru1 vanilkový cukr4 vejce300 gramů polohrubé mouky1 prášek do pečivašťávu z citronu2 dcl mléka3 lžíce kakaaMáslo vyndejte z lednice a nechejte povolit, následně ho utřete s krupicovým a vanilkovým cukrem, dokud nevytvoří krásnou pěnu. Přidejte vejce, mouku, kypřící prášek a trochu citronové šťávy.Přidejte mléko, čímž těsto naředíte. Formu vymažte a nalijte do ní dvě třetiny těsta. Do zbylého těsta přidejte kakao a promíchejte. I to pak nalijte do formy. Vložte do trouby předehřáté na 160 stupňů a pečte 45 minut. Hotovou bábovku poznáte tak, že do ní zapíchnete špejli, a pokud se na ni nelepí těsto, je hotová.Dobrou chuť!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

