To se Fialovi líbit nebude. Kalousek a Topolánek útočí: Vláda na všechno se*e a vítěz ztratil drive

Zprávy z médií obsahující kritiku nejen končící vlády, ale i té vznikající, vyvolaly nespokojenost Mirka Topolánka, který kdysi zastával funkci předsedy české vlády. Topolánek si je jistý, že kritika pětikoalice není v současné době namístě a to z toho důvodu, že se ani Fiala, ani jeho partneři ještě neujali úřadů ve vládě.S tímto postojem se celkově ztotožnil i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, ten však na rozdíl od Topolánka měl co vyčítat i šéfovi ODS a budoucímu premiérovi Petru Fialovi. Kalousek totiž tvrdí, že členové vznikající vlády nejsou dost aktivní v době, kdy epidemiologická situace v republice je čím dál víc závažná. I když stále nemají ministerské funkce, měli by ukazovat, že mají co nabídnout, až v resortech zasednou.Názory jednotlivých uživatelů na jednání dosluhující a vznikající vlády se lišily. Značná část komentujících spíš souhlasila s Topolánkem, zněly obavy i ohledně toho, že případná aktivita možných budoucích ministrů může být využita Babišem jako důvod pro jejich kritiku. Další přitom zdůrazňovali, že chování Babišovy vlády není překážkou k tomu, aby vznikající vláda mohla aktivněji komunikovat s veřejností. Nechyběly přitom ani vtipné poznámky, kterými se naznačovalo, že se všechno opakuje dokola.Piráti souhlasili s účastí ve vláděV pondělí večer zveřejnili Piráti výsledky hlasování celostátního fóra, na kterém se rozhodovalo o vstupu strany do vlády. Návrhu vyjádřilo podporu 82,1 procent hlasujících.Členové Pirátské strany se vyjadřovali k dohodě, kterou koalice SPOLU a PirSTAN podepsaly před týdnem v Poslanecké sněmovně. Šéf strany Ivan Bartoš vnímá společné rozhodnutí o vstupu do vlády jako velký závazek odvádět co nejlepší práci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

