USA nepodporují nezávislost Tchaj-wanu, prohlásil Biden

Washington se drží zásady „jedné Číny“, prohlásil americký prezident Joe Biden na summitu s předsedou ČLR Si Ťin-pchingem. Oznámila to Ústřední televize ČLR. 16.11.2021, Sputnik Česká republika

„Biden vyjádřil ochotu potvrdit, že USA neusilují o změnu čínského systému, nesnaží se upevňovat svazky proti Číně a nehodlají se dostat do konfliktu s Čínou,“ dodává se v příspěvku. Zdůrazňuje se rovněž, že Spojené státy nepodporují „nezávislost Tchaj-wanu“ a doufají, že v Tchajwanském průlivu bude zachován mír a stabilita.Si Ťin-pching ze své strany ujistil, že je připraven podniknout rozhodná opatření, přejdou-li separatistické síly na ostrově červenou čáru, oznámila agentura Nová Čína.První část schůzky předáků dvou předních ekonomik světa začala v 08.46 pekingského času (01.46 SEČ) a skončila v 10.42 (03.42 SEČ), pak byla vyhlášena přestávka. Jednání se obnovila v 11.06 (04.06 SEČ) a skončila ve 12.24 (05.24 SEČ).Oba lídři si vyměnili názory na dvoustranné vztahy a mezinárodní agendu, oznámila televizní stanice.Za čínskou stranu se jednání zúčastnili ministr zahraničí ČLR Wang I, člen politbyra ÚV Komunistické strany Číny a vedoucí kanceláře komise ÚV KSČ pro zahraniční věci Jang Ťie-čch‘, vicepremiér Státní rady ČLR Liu He, náčelník kanceláře ÚV KSČ Ting Sue-siang náměstek ministra zahraničí ČLR Xie Feng.Summit probíhal na pozadí zkomplikování dialogu Pekingu a Washingtonu v celém komplexu otázek.Vztahy mezi Čínou a USA se prudce zhoršily ještě za vlády Donalda Trumpa, kdy iniciovaly USA obchodní válku a začaly vyvíjet nadměrný nátlak na čínské technologické společnosti včetně Huawei a ZTE. Následovaly sankce kvůli situaci s lidskými právy v Tibetu a Sin-ťiangu a zesílení kontroly ze strany kontinentální Číny nad Hongkongem včetně schválení zákona o národní bezpečnosti. USA také obviňují Čínu i nadále z neschopnosti zadržet šíření koronaviru a navíc komplikují situaci pravidelnými kontakty s Tchaj-wanem.Peking již tradičně vyjadřuje protest proti všem opatřením USA, zamítá všechna obvinění a naléhavě vyzývá k obnovení normálního dialogu. Po nástupu k moci Joea Bidena se neobjevily žádné náznaky zlepšení. Si Ťin-pching byl v podstatě jediným lídrem stálého člena Rady bezpečnosti OSN, s nímž se Biden ještě nesetkal jako prezident USA, oba předáci jen dvakrát hovořili telefonicky.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 poté, co síly Kuomintangu v čele s Čankajšekem, které utrpěly porážku v občanské válce s komunisty, se přesunuly na Tchaj-wan. Obchodní a neformální kontakty mezi ostrovem a kontinentální Čínou se obnovily koncem 80. let. Od začátku 90. let začaly obě strany komunikovat prostřednictvím nevládních organizací – pekingské Asociace pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejského Fondu pro výměny přes průliv.Ministr obrany Tchaj-wanu Chiu Kuo-cheng dříve prohlásil, že kontinentální Čína bude do roku 2025 mít všechny možnosti k rozsáhlému vpádu na Tchaj-wan, a poukázal na to, že nynější situace v oblasti Tchajwanského průlivu je nejnapjatější za posledních 40 let. Toto prohlášení učinil poté, co Čínská lidová osvobozenecká armáda poslala v prvním říjnovém týdnu k břehům Tchaj-wanu téměř 150 vojenských letadel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

