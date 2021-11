https://cz.sputniknews.com/20211116/v-cesku-konci-dalsi-dodavatel-energii-tentokrat-jde-o-spolecnost-ray-energy-16536230.html

V Česku končí další dodavatel energií. Tentokrát jde o společnost Ray Energy

Společnost Bohemia Energy nebyla zdaleka jediným dodavatelem energií, který na českém trhu skončil. Postupně ukončení činnosti oznámily další firmy, k nimž se... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

Konkrétně daná společnost měla dodávatelektřinu 2 498 zákazníkům a plyn 478 odběratelům. Kapacitně se tedy řadí mezi menší dodavatele.Uvádí se, že oznámení o ukončení dodávek operátorovi trhu přišlood společnosti v úterý v 15.40 hod. I v tomto případě platí, že odběratelé přejdou kdodavatelům poslední instance, a nemusí se tedy bát, že by zůstalybez energií. Dle pravidel jim dodávky zajistí dominantní dodavatel v daném regionu.Předseda Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Stanislav Trávníček se dnes nechal slyšet, že přechod na standardní produkty se vyplatí nejvíce zákazníkům s velkou spotřebou. Podle zpravodajské stanice CNN Prima News by údajnězákazníky Ray Energy měla oslovitspolečnost SPP CZ. Dle jejích informací by společnost měla odběratelům, kterých se to týká, do pátku zaslat nabídku a následně zajistit převod odběrného místa. Dodejme, že SPP jedceřinouspolečností největšího slovenského dodavatele energií Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Dodává zemní plyn v České republice a na Slovensku více jak 1,3 milionu zákazníkům, od domácností až po velkoodběratele. Podle dat OTE dodává SPP v ČR elektřinu 2 707 zákazníkům, plyn 16 820 odběratelům.Co se týče dodavatelůposlední instance, v případě dodávek elektrické energie můžeme jmenovatv závislosti na konkrétním regionu společnosti E.ON Energie (jižní části ČR), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). Zaměříme-li se naplyn, pak se nabízíE.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek ČR).Ray Energy je jen dalším dodavatelem energií, kteří od poloviny října oznámili ukončení svéčinnosti. Připomeňme, že nejprve konec oznámilaBohemia Energy, která dodávala energie asi 900 tisícům klientů. Poté skončila iKolibřík energie s 28 tisíci klienty a následovalafirma A-PLUS Energie se 150 odběrnými místy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

