V SRN potvrdili účast ukrajinských společností na certifikaci Nord Streamu 2

V SRN potvrdili účast ukrajinských společností na certifikaci Nord Streamu 2

Dříve to oznámili představitelé obou ukrajinských společností.„Federální síťová agentura může potvrdit, že podniky Naftogaz Ukrajiny a Operátor plynovodního systému Ukrajiny byly dnes připuštěny k procesu certifikace. Připuštěné strany mají procesní práva včetně práva uvést svůj názor. Právo veta se ale nepředpokládá,“ oznámila tisková služba.Šéf Naftogazu Jurij Vitrenko dříve oznámil, že se společnost zúčastní procedury certifikace operátora plynovodu Nord Stream 2, rozhodnutí o tom přijal podle jeho slov německý regulační úřad BnetzA. Obdobné prohlášení učinil také šéf Operátora plynovodního systému Ukrajiny Serhij Makohon. „Nemyslím si, že by měl Naftogaz Ukrajiny nějaké důvody, které ještě neuvedli Poláci. A tím spíše důvody, které by mohly změnit názor německého regulačního úřadu na to, jak odpovídá plynovod Nord Stream 2 zájmům evropské energetické bezpečnosti,“ podotkl Hrivač.„Na druhé straně může BNA mít zájem na zapojení Ukrajinců. Bude to odůvodněním průtahů s rozhodnutím. A protahují to i kvůli zdlouhavému procesu formování nové vlády SRN. Nikdo nechce přebírat odpovědnost za takové rozhodnutí v době výměny vlády,“ dodal.Podle slov Hrivače má být rozhodnutí učiněno nejpozději na začátku ledna.Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu plynovodu o kapacitě 55 miliard kubíků ročně od pobřeží Ruska přes baltské moře do Německa. Realizuje ho společnost Nord Stream 2 AG s jediným akcionářem – Gazpromem. Evropští partneři – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall – financují projekt z 50 %, každá až na 950 milionů eur.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

