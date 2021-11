https://cz.sputniknews.com/20211116/vitaci-kde-jste-polsko-bojuje-s-uprchliky-cesko-chce-pomoct-16534043.html

Vítači, kde jste? Polsko bojuje s uprchlíky, Česko chce pomoct

Polsko čelí na hranici uprchlíkům. A česká vláda v demisi by ráda pomohla. A co podniknou čeští vítači, kteří se dojímali nad migranty v Itálii a Řecku? 16.11.2021

Na hranici Evropské unie to opět vře. Uprchlíci k nám, do toho našeho svazku, proudí horem dolem, ale právě teď se ostře řeší dění v neutrální hraniční zóně, na prostoru mezi Polskem a Běloruskem.Situace je nepřehledná a nepříjemná. Uprchlíci z Iráku, Sýrie a dalších zemí využili možnosti a přes Bělorusko se chtějí dostat do Polska. Jenže frau Merkel, ani nikdo jiný, nepožaduje, aby se polská závora otevřela a migranti vstoupili na unijní půdu. Sedí za ostnatým drátem. Čekají a mrznou.Pokud čekají na naše české vítače, tak se nedočkají. Třeba taková poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová, ta, která šla hledat do Řecka dětské uprchlíky, na sociálních sítích mlčí. Lidi v pásmu mezi Polskem a Běloruskem jíjsou asi lhostejní.Naopak iniciativu projevila česká vláda. Premiér v demisi Andrej Babiš po pondělní návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici v Praze prohlásil, že Česká republika nabídla Polsku pomoc se situací na hranici s Běloruskem v souvislosti s migranty.Podle Babiše se stačí na pomoc zeptat a ČR je připravena pomoci, stejně jako to udělala v Severní Makedonii, Albánii, Srbsku, ve Slovinsku nebo v Maďarsku. „Takže pošleme (policisty) i na polsko-běloruskou hranici, když nás požádají,“ řekl.Požadavek na vyslání českých policistů na polsko-běloruskou hranici vyjádřila i vládní ODS. A tady je vidět ten rozdíl. Když se jednalo o Itálii nebo Řecko, opoziční politici mudrovali a dojímali se. Kydali špínu na bývalého ministra vnitra Itálie Mattea Salviniho, že bránil hranice své země a EU před migranty. Když jsou uprchlíci ani ne pět set kilometrů od naší republiky, najednou chtějí problém řešit efektivně a rozumně.O uprchlické krizi na hranici sousedního Polska Sputnik hovořil s poslankyní za SPD Karlou Maříkovou.Jak by se Česká republika měla postavit k této migrační krizi?„Nejen k této migrační krizi, ale celkově bychom měli pomáhat bránit hranice v tomto případě s Polskem. Pomoci by však měly také jiné státy, víme, že pomohla i Velká Británie, ale solidárnost bych očekávala i od dalších zemí Evropy jako je Německo nebo Rakousko. Základem ovšem všeho je, že Evropa musí migranty přestat vítat s otevřenou náručí a dávat jim různé výhody, které jim nepřísluší a nedostávají se ani rodilým občanů Evropy.To, co vidíme na bělorusko-polské hranici, je výsledkem politiky Evropské unie. Česká republika by mohla využít, že bude předsedat EU a migrace by měla být jedním z hlavních témat, které bychom se měli věnovat a tlačit EU, aby přestala zvýhodňovat migranty a přestala jim dávat různé benefity a lákat je, že v Evropě je čeká bezstarostný život,“míní paní Maříková.Všimla jste si? Kde jsou ti vítači, kteří podporují příliv migrantů? Proč k situaci mlčí?„V živé paměti mám 3 měsíce starý rozhovor, kdy se šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro Novinky.cz se vyjádřila, že by přijala část migrantů. Ale jen prověřenou a začala by dětmi. Je evidentní, že nyní, když jsou ve vládě a měli by přijmout skutečnou zodpovědnost už v tak nelehké době, tak raději mlčí. V dnešní době krize, omezování práv, rozdělování společnosti by pro lidi vítání migrantů mohla být poslední kapka a oni si jsou toho sakra vědomi,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

