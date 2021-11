https://cz.sputniknews.com/20211116/vodka-a-mlete-maso-proc-ne-vime-proc-hospodynky-pouzivaji-tento-trik-16531967.html

Vodka a mleté maso? Proč ne! Víme, proč hospodyňky používají tento trik

Vodka a mleté maso? Proč ne! Víme, proč hospodyňky používají tento trik

Všechny hospodyňky zřejmě již moc dobře vědí, že do mletého masa na karbanátky je zapotřebí přidat také chléb, strouhanku a vejce. Ale jen málokdo už slyšel o... 16.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-16T14:23+0100

2021-11-16T14:23+0100

2021-11-16T14:23+0100

zdraví

vodka

maso

recept

vaření

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/15295373_0:210:2899:1840_1920x0_80_0_0_74de0faf6adf152618112e5e299976bf.jpg

Na začátek je velmi zajímavé zmínit, že tento trik už v minulosti využívaly i naše babičky. Vodka se totiž do mletého hovězího nebo vepřového masa přidává proto, aby bylo maso křehčí, nadýchané a měkké.Navíc obecně platí, že pokud je v mletém mase vodka, pak už není nutné přidávat vejce. Bez chleba či strouhanky se ale maso neobejde.Důležité je také poznamenat, že do mletého kuřecího masa se vodka nepřidává. Zde by to totiž mělo opačný efekt. Kuřecí maso, které už tak je považováno za sušší, by alkohol pouze více vysušil.A pokud jde o to, jak karbanátky s vodkou připravit, držte se obvyklého receptu. Maso smíchejte spolu s cibulí, pečivem namočeným v mléce/strouhankou, veškerým kořením a vodkou. Obalte a opečte z obou stran dozlatova.Mějte ale na paměti, že s množstvím alkoholu by se to nemělo přehánět. Na kilogram mletého masa krásně postačí 20-30 gramů vodky.Ještě zajímavěji budou karbanátky chutnat, pokud do nich přidáte koňak.A pozor – alkohol se pro chuť běžně přidává nejen do mletého masa, ale také do domácích klobás. Díky tomu se produkt dezinfikuje a prodlužuje se tím i jeho trvanlivost.Vodka v polévce? Ano!V minulosti jsme zmiňovali i o tom, že vodka najde uplatnění také při přípravě vývaru. Mezi nejčastější problémy, se kterými se setkávají milovníci vývarů, patří příliš tuhé maso, které nechce změknout, nebo to, že je vývar příliš zakalený.Obyčejný panák vodky ale dovede opravdové zázraky. Trik s přidáním alkoholu do vývaru může dopomoci, aby maso samo změklo a získalo jemnou texturu. Nemusíte se přitom obávat, že bude polévka mít nahořklou chuť nebo z ní bude cítit vodka. Při tepelné úpravě se totiž alkohol vypařuje.Nutno však podotknout, že na standardní polévku, kterou připravujete pro celou vaši rodinu, bude stačit 0,5 dl. Když ale přeci jen nechcete používat při vaření alkohol, použijte kuchyňskou sodu. Pouze několik špetek sody bude stačit na to, aby maso rychleji změklo.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211114/vychytavky-na-pripravu-omelety-a-rychly-recept-syrove-varianty-ke-snidani-vasi-blizci-ho-oceni-16498176.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vodka, maso, recept, vaření