17. listopad je romantická představa o pokojném předání moci. Názor

17. 11. 1989 je milníkem v našich dějinách. Vzpomínám, že už napřesrok studenti skandovali hesla o ukradené revoluci. Jak to tehdy bylo?

Kolem 17. listopadu panují určité nejasnosti. Vůbec se nezdá, že by se mlha poznání zvedla a měli jsme teď – tři desítky let od revoluce – větší jasno v detailech. S Dušanem Spáčilem jste před časem napsali knihu Záhady 17. listopadu 1989 – svědectví po 21 letech. Napřed bych se chtěl zeptal, jak vnímáte odkaz 17. listopadu během let, i těch, které uplynuly od publikace?Karel Sýs: Všechny pochybnosti o sametu stojí za úvahu. Zda všechny otazníky, ba záhady kolem „revoluce“ mají sjednocující princip, to se možná už nikdy nedozvíme. Jsem přesvědčen, že to, co je v knize v náznaku, že se s léty potvrzuje.Byla řada těch, kdo před listopadem tušil, že se něco děje. Běžným lidem vadilo „všechno a nic“… Vládnoucí struktura vytušila možnost určitého „omlazení“ a zavětřila velké přerozdělení majetku. A to je asi jeden z klíčových momentů doby, který sehrál roli i v zemích kolem nás. Po těch letech soudím, že ideologie je druhotná. Primární jsou ty majetky.Mně spolužák v 6. třídě řekl: „Až si za půl roku otevřeš noviny, tak se budeš divit…“ Později jsem zjistil, že jsem nebyl očividně jediný, kdo něco takového zaslechl…Karel Sýs: Lidé bývají naštvaní ve všech časech, vždy ve vzduchu visí informace, že „něco praskne“…V Čechách naše naštvanost stoupá s vědomím toho, že za nás rozhoduje někdo jiný. Revoluce 1989 byla dlouho připravovaná. Za kolegy z médií chodili například svazáci, prý ať se připraví, že dojde ke změnám. S něčím takovým byl konfrontován třeba Jaromír Pelc z Mladé fronty. Říkal mi to.Byl jsem svědkem, jak celá řada lidí otočila kabát… S různě velkým odstupem od revoluce byli i takoví, kdo zažili deziluzi, mezi významné lidi z této skupiny by určitě patřil novinář a spisovatel Petr Hájek. Celkově si myslím, že tajné složky měly tenkrát v rukávu několik možných variant vývoje. Jedním z „řešení“ byl i samet se všemi pozitivními i negativními důsledky. Nechci nahrávat spikleneckým teoriím, ale některé věci budí otázky, více se dozvíte v naší knize s Dušanem Spáčilem. Každopádně je neuvěřitelné, že revoluce ‘89 stojí částečně na „studentovi“, který si lehnul, předstíral, že je mrtev a který později vstal a po svých „odešel“…Stanislav Novotný: Nechtěl bych, aby se to dotklo lidí, kteří věřili a věří 17. listopadu a jeho odkazu. Ale co bych rád zdůraznil – 17. listopad je vesměs romantická představa o pokojném předání moci. Zde onen samet končí. Bezprostřední následovníci těch, kdo z titulu moci znárodňovali v letech padesátých, došli k názoru, že by si na ty ohromné majetky nejraději sami také sáhli. Proto po listopadu spustili neprůhlednou privatizaci, provázenou patologiemi let devadesátých… Sami se často stali restituenty, a to, co obdrželi, dosti rychle prodali nadnárodním korporacím. Něco jiného je oprávněný nárok na majetek těch, komu byl znárodněn.Obecně vzato – český majetek, který si přivlastnili Habsburkové za to, že se nás „ujali“, jim do klína tímto spadl opakovaně; ... Pod pojmem „Habsburkové“ zde obrazně míním současné západní (nadnárodní) korporace.Můj názor je, že to komunisté iniciovali převrat, viz provokace s „mrtvým nemrtvým“ studentem Šmídem... komunisté, kteří dodnes zůstali věrni svým ideálům, ti mi prominou. Na komunistech jako takových je odporně tragické hlavně to, že zradili nejen vlastní ideály, ale český národ, dokládá to způsob neprůhledné privatizace a restituce po listopadu 89. Hledejme za tím předně bývalé straníky, kteří úplně jednoduše „převlékli kabát“. Co se týká těch „tehdejších ekologických aktivistů“? Nic vám to nepřipomíná, pane redaktore? Z tohoto hlediska je období před 30 lety vlastně tak nějak poučné…Každopádně manipulace s informací o údajné či reálné smrti někoho z aktivistů sehrává roli v revolucích jako takových.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

