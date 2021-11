https://cz.sputniknews.com/20211117/beloruska-armada-utrpela-popaleniny-kvuli-pouziti-specialnich-prostredku-uvedla-media-16549089.html

Běloruská armáda utrpěla popáleniny kvůli použití speciálních prostředků, uvedla média

Běloruská státní média ve středu informovala o tom, že několik zástupců běloruských bezpečnostních sil utrpělo chemické popáleniny, a to v důsledku použití... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

Kromě toho stanice zveřejnila i fotografie muže, jehož hlava, krk a paže jsou pokryty tmavě červenými skvrnami a puchýři.Informace o zraněných zástupcích běloruských bezpečnostních sil zazněla také ve vysílání státní televize Belarus 1. Stanice navíc ukázala video, na němž lékaři ošetřují muži postiženou kůži a také mu roztokem vyplachují oko, jehož horní víčko je zarudlé a oteklé.O fotografie obětí se podělila také běloruská státní agentura Belta na svém kanálu v Telegramu.Situace na hranicích a migrační krizePřipomeňme, že v létě na hranici Běloruska a Polska, a také Běloruska a pobaltských zemí, značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor.Polské bezpečnostní síly následně zmařily několik pokusů o překročení hranice, a dokonce musely použít speciální prostředky. Uvádí se, že několik uprchlíků a tři novináři se obrátili na lékaře se stížnostmi na nesnesitelnou bolest a řezání v očích, a také kvůli potížím s dýcháním. Také Igor Malyk, zástupce vedoucího oddělení radiační, chemické a biologické ochrany a ekologie Generálního štábu Ozbrojených sil Běloruska prohlásil, že polské bezpečnostní složky v úterý na běloruské hranici použily proti migrantům, kteří se snažili dostat do Polska, speciální prostředky obsahující toxické chemikálie.Vyšetřovací výbor Běloruska již zahájil vyšetřování kvůli použití speciálních prostředků: migranti, kteří se pokusili překročit hranici, se fyzicky nacházeli na běloruském území. Později oddělení zahájilo trestní řízení a vyhodnotilo jednání polské strany jako trestný čin proti bezpečnosti.Západ z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně, Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Stejně tak uvádí, že Polsko násilně vyhání migranty na vlastní území.Tamní prezident Alexandr Lukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

