Biden přivedl novináře do rozpaků svou odpovědí na otázku o olympiádě v Pekingu

Biden přivedl novináře do rozpaků svou odpovědí na otázku o olympiádě v Pekingu

Prezident USA Joe Biden přivedl novináře ze svého poolu do rozpaků odpovědí na otázku, jestli pošlou USA delegaci na olympiádu do Pekingu. Slova amerického... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

„Já jsem delegace, a vyřídil jsem to (I’m the delegation, and I dealt with it)“, řekl Biden, aniž by vysvětlil smysl svého prohlášení.Podotýká se, že americký prezident odpověděl takto na otázku, jestli pošlou USA delegaci do Číny. Novináři poznamenávají, že nebylo jasné, co měl Biden na mysli, a jestli otázku vůbec pochopil. Další komentáře od amerického prezidenta nenásledovaly.V úterý noviny The Washington Post s odvoláním na několik zdrojů oznámily, že Bidenova administrativa hodlá v nejbližší době vyhlásit bojkot Olympiády 2022 v Pekingu. To znamená, že ani prezident, ani žádní jiní oficiální představitelé americké vlády nebudou na OH v Pekingu přítomni. Předpokládá se, že Biden toto rozhodnutí schválí do konce tohoto měsíce, uvádějí zdroje v administrativě.Poslední kolo vyostřování vztahů mezi Pekingem a Washingtonem je spojeno s rostoucí aktivitou čínských vojsk v Tchajwanském průlivu. Začátkem října ohlásilo Ministerstvo obrany Tchaj-wanu rekordní počet případů přeletů hranice čínskými letadly. Poté odpověděl Biden kladně na otázku, jestli jsou USA ochotny poskytnout Tchaj-wanu podporu v případě agrese ze strany kontinentální Číny, ale promluvil zároveň o podpoře zásady „jedné Číny“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

