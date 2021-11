https://cz.sputniknews.com/20211117/cesko-zaznamenalo-rekordni-narust-za-celou-pandemii-pribylo-pres-22-tisic-novych-pripadu-16538407.html

Česko zaznamenalo rekordní nárůst za celou pandemii. Přibylo přes 22 tisíc nových případů

Česko zaznamenalo rekordní nárůst za celou pandemii. Přibylo přes 22 tisíc nových případů

Během úterý bylo v České republice odhaleno 22 479 případů nákazy koronavirem, což je největší počet nově infikovaných za celou dobu pandemie. Ještě v pondělí... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

Úterý se stalo nejhorším dnem v Česku z hlediska vývoje epidemiologické situace v republice, bylo totiž evidováno 22 479 nových případů nákazy covidem-19. Během včerejšího dne bylo provedeno 79 389 PCR testů a 43 031 antigenních testů, počet vykázaných očkování je 47 240.Podle oficiálních informací dosáhl počet hospitalizovaných 4 425 osob, ve vážném stavu je 661 pacientů. Incidenční číslo, které ukazuje počet potvrzených případů za poslední týden na 100 tisíc obyvatel, se zvýšilo na 813. Stouplo také i reprodukční číslo, které nyní dosáhlo hodnoty 1,32. Nejhorší epidemiologická situace je teď v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Dalšími kraji s nejvíce nepříznivým vývojem jsou Jihomoravský a Jihočeský kraj.Česká média s odkazem na Institut Roberta Kocha informovala o rekordním nárůstu nakažených v sousedním Německu, kde bylo zaregistrováno 52 826 infikovaných. Ještě před týdnem denní nárůst činil v Německu 39 700 případů.Jednání vlády a možná zpřísněníV pondělí jednala vláda o zavedení konce antigenních testů, kdy by měly jako průkaz bezinfekčnosti zůstat v platnosti pouze PCR testy. Je nutné podotknout, že po dlouhém jednání se vláda v demisi nakonec neshodla, ve čtvrtek se má jednat znovu, a to o tom, zda není vhodné zavést rovnou tvrdší varianty po vzoru jiných zemí.Premiér v demisi Andrej Babiš konstatoval, že je zvažováno více možností, mezi nimiž je i ukončení uznávání antigenních testů jako covidového certifikátu, a také takzvaný bavorský model, kde se neuznává žádný typ testů, nebo pak rakouský, kde se omezuje volný pohyb neočkovaným osobám. Kromě toho však vláda sdělila, že opatření chce provádět v souladu s budoucí vládou. Ta rakouský model odmítla a souhlas vyjádřila jen s tím, že by se zrušilo uznávání antigenních testů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

